Invierten más de 3,2 millones de euros en el mantenimiento de 97 kilómetros de cauces

Lo ha hecho acompañada de alcaldes de la comarca del Valle de Lecrín y del director general de Planificación y Recursos Hídricos de Andalucía, Fernando Delgado, entre otras autoridades, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Crespo ha asegurado que la inversión realizada por el Gobierno de Juanma Moreno en estos tres años "es ya superior a todo lo destinado a lo largo del anterior mandato". A este respecto, la responsable de Desarrollo Sostenible ha hecho hincapié en que "estamos ante una inversión sin precedentes" para restauración y mantenimiento de cauces, "reflejo de nuestro firme compromiso con el medio ambiente y la protección del medio natural".

En total, las actuaciones que se llevan a cabo en Granada alcanzan, hasta la fecha, 97 kilómetros de 58 cauces de ríos, ramblas y barrancos correspondientes a 25 municipios de la provincia, principalmente en torno a la cuenca del Guadalfeo y al resto de cauces vertientes al mar Mediterráneo.

En esta línea, la consejera ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que aproveche la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next Generation para acometer las conducciones de la presa de Rules y llevar agua a los regantes. Así, Crespo ha insistido en que se ejecute este "proyecto estratégico" para Andalucía. "Como mínimo no solo el desglosado nueve sino el número tres para llevar el agua a donde más se necesita", ha apostillado, antes de incidir en que si ahora no se aprovechan estos fondos "perderemos una ocasión única".

Por su parte, el director general de Planificación y Recursos Hídricos ha remarcado en su intervención que la consejería que dirige Carmen Crespo "está dando un paso más" en todas las actuaciones que está ejecutando "para no limitarse a la recogida de residuos y obstáculos existentes en los cauces". "Apostamos por la recuperación de la flora autóctona y el cuidado de senderos y accesos para que la ciudadanía pueda disfrutar de un entorno extraordinario", ha señalado Fernando Delgado.

Los trabajos que se acometen en el cauce del río Ízbor se centran en su curso alto. En concreto, donde confluyen las aguas procedentes de Sierra Nevada, Sierra de las Albuñuelas y Sierra de los Guájares, que conforman el Valle de Lecrín y que se recogen en el embalse de Béznar. La titular de Desarrollo Sostenible de la Junta ha puntualizado que "actuamos en la parte alta de la cuenca y no solo en zonas próximas al mar, como solía ser habitual".

El conjunto de la actuación sobre el lecho y cauce de este río se realiza en una extensión de algo más de dos kilómetros y cuenta con un presupuesto próximo a los 56.000 euros. Con estos trabajos, no solo se pretende evitar obstáculos y retenciones en el recorrido del agua a lo largo de escarpadas laderas y de la angosta garganta llamada de Los Acebuches, sino que se busca incidir en la restauración ambiental con la eliminación de especies invasoras y la plantación de árboles autóctonos de ribera.

Estos trabajos vienen a sumarse a los ya ejecutados en distintos puntos de los ríos Albuñuelas y Torrente con una inversión de casi 120.000 euros para la adecuación de casi ocho kilómetros de cauces.