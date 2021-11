El teatre de La Joven i el circ de Kolektiv Lapso Cirk, apostes de l'Arniches d'Alacant per al cap de setmana

La Joven arriba a l'Arniches aquest divendres a les 20.30 hores amb 'Ulloa', un text d'Irma Correa inspirat en 'Los pazos de Ulloa' d'Emilia Pardo Bazán. Aquest es troba emmarcat també en la Campanya de Teatre Escolar amb sessió matinal per a públic de Batxillerat, complint així amb un dels objectius del projecte artístic de La Joven, que va nàixer fa huit anys buscant la incorporació dels públics jóvens al teatre a través de la dramatúrgia contemporània.

Sobre aquest tema, la delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha apuntat que comparteix amb La Joven "la seua vocació d'obertura als nous llenguatges en l'escena i l'aposta pel talent jove, per aquest motiu estem emocionats per comptar amb 'Ulloa', que a més és un homenatge conjunt a una figura com la d'Emilia Pardo Bazán en el centenari de la seua defunció", segons arreplega un comunicat de la Generalitat.

'Ulloa' se centra en les hores que precedeixen a una 'rave' i tot el que succeeix durant la mateixa. En un solar abandonat, els sis personatges protagonistes descobriran i travessaran allò que sempre van témer: la solitud, l'abandó, la lluita contra un mateix, contra els altres.

És una història que connecta amb 'Los pazos de Ulloa' en la visió tètrica i sinistra d'un lloc allunyat de la urbs en el qual imperen unes lleis que giren al voltant d'una animalidad que mostra una violència i una agressivitat virginal.

Per la seua banda, el dissabte a les 18.30 hores el circ torna a l'Arniches en el marc de Som Menuts. Kolektiv Lapso Cirk presenta 'Ovvio', un espectacle de circ per a tots els públics que transita pels límits extrems de l'equilibri, que planteja on està l'instant de perfecció abans de la caiguda.

'Ovvio' és una trobada entre dos personalitats oposades, les dels artistes Prens Vaclavek i David Díez Méndez, que porten dins la mateixa necessitat de risc, l'aclaparadora urgència de descobrir fins a on poden arribar abans que la física i la casualitat els derroten.