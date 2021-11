Se llevan el féretro en pleno funeral al celebrarse la misa en catalán y no en castellano como pidió la fallecida

La familia de Dolores Bastida Navarro, fallecida a los 95 años, decidió llevarse su féretro en pleno funeral al no cumplirse la última voluntad de la finada: que la misa, celebrada en la parroquia Sant Miquel i Vicenç de Cardona (Barcelona), se oficiase en castellano.

"Una parte no muy amplia se hizo en castellano, y luego el cura continuó en catalán, así que la familia se fue", cuenta un vecino del municipio a este diario, quien asegura que "es la primera vez que ocurre" en Cardona un conflicto relacionado con el idioma en el que se oficia una misa.

El sacerdote encargado de esta ceremonia, Carles Pubill, asegura, como cuenta el vecino, que ofició una parte en castellano y otra en catalán y que no pudo hacerlo de otra manera porque le avisaron con poca antelación y no tuvo tiempo para preparar los textos.

La hija de la fallecida, por su parte, cuenta al diario ABC que, tras pedir a la compañía de seguros dos veces que la misa fuera en castellano, "el sacerdote empezó hablando en catalán". Tras avisar a la funeraria y que ésta notificase al religioso, éste se fue y volvió con otro misal. A partir de ahí, cuenta la hija, también llamada Dolores, "sí siguió en castellano un rato, pero volvió al catalán".

Tras volver a avisar al sacerdote, éste, cuenta Dolores, "nos dijo que ya había hecho una parte en castellano y que seguiría en catalán porque no tenía los libros para continuar en castellano". Tras intentar negociar con él y con la intención de evitar "un escándalo", decidió entonces que la funeraria sacase el féretro de allí y se dirigieron al cementerio para proceder con el entierro.

El Obispado de Solsona excusa al sacerdote

Tras lo sucedido, la familia ha puesto una queja ante la Diócesis de Solsona, cuya plaza de obispo está vacante ahora tras la polémica marcha de Xavier Novell, que se enamoró de una escritora de novela erótica. Desde el organismo, excusan al sacerdote de Cardona ya que, aseguran, no disponía del material necesario para oficiar la misa en castellano.

De hecho, el mismo Pubill ha dicho, en declaraciones al ABC, que hizo "la parte que pudo" en castellano, siguió en catalán y su intención era finalizar el acto en castellano. "No entiendo entiendo todo este alboroto, si me hubieran avisado con tiempo, lo habría hecho como querían porque yo ya he hecho muchas otras misas y funerales en castellano", añade.