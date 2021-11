Laura Escanes confiesa qué parte de su cuerpo le gustaría operarse

Laura Escanes ha confesado que en más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de someterse a una rinoplastia. Sin embargo, hay "muchas cosas" que le gustan de su nariz, así que, de momento, prefiere no pasar por quirófano.

La influencer, de 25 años, ha realizado una de sus habituales rondas de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, donde en esta ocasión se ha sincerado sobre una de sus inseguridades: su perfil derecho.

"Sé sincera. ¿Alguna vez has pensado en someterte a una rinoplastia?", le ha preguntado una usuaria, a lo que Escanes ha respondido que "sí, más de una vez".

Laura Escanes habla en Instagram de su nariz. INSTAGRAM / LAURA ESCANES

"He tenido momentos de querer operarme pero, por ahora, lo he descartado. Hay muchas cosas que me gustan de mi nariz y no me arriesgaría a perderlas. Quiero empezar a publicar más fotos de mi perfil 'malo', aunque debería dejar de decir 'malo' porque me genera inseguridad", ha añadido la catalana.

El pasado año la it girl admitió en sus redes sociales que, aunque se había planteado, no se atrevía. "Me da miedo", admitía a sus miles de seguidores. Admitió que prefería quedarse así, aunque viese su nariz "grande y de bruja".