El Pleno pide al gobierno que habilite una bolsa de aparcamientos "provisional" en la Carretera Carmona

La moción defendida por el grupo municipal de Cs ha sido votada por separado, de forma que se ha aceptado tanto la petición de una bolsa de aparcamiento temporal, para la que la formación naranja ha apuntado al solar de la Fábrica de Vidrio, como la reclamación al gobierno municipal de que "no elimine más plazas mientras no se habilite una solución definitiva a los vecinos". No ha prosperado, por contra, la propuesta que recogía la moción de Cs de trasladar el actual carril bici a la acera opuesta de la Carretera Carmona para que, en su lugar, se creen "nuevas plazas de aparcamiento en batería".

El portavoz del grupo municipal de Cs, Álvaro Pimentel, ha sido el encargado de defender la moción, presentada para dar "una solución" al "caos" generado, a su juicio, por el cambio de sentido en la Carretera Carmona, que es "una barbaridad" que se ha hecho "sin diálogo". El resto de los grupos de la oposición (desde Adelante Sevilla, PP y Vox, incluida la concejal no adscrita Sandra Heredia) han coincidido en calificar de "caos" la reordenación del tráfico en la zona del Distrito Norte y Macarena, con especial incidencia en la Carretera Carmona.

El concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha compartido el hecho de que los cambios se han ejecutado "de espaldas a los ciudadanos", generando, además, situaciones "esperpénticas", una descripción con la que ha coincidido el concejal del PP José Luis García, para el que la política de movilidad desplegada por el gobierno de Juan Espadas está consiguiendo el efecto contrario, la "desmovilidad" en el entorno de la Carretera Carmona.

Por último, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, con competencias en materia de movilidad, ha explicado que la propuesta de reubicar el carril bici habría supuesto la tala de doce árboles y ha lamentado que "las explicaciones que damos caen en saco roto", aludiendo a las ocasiones en las que ya ha sido debatido el cambio en la circulación de la Carretera Carmona. "Cansan ustedes muchas veces", ha sentenciado el delegado.