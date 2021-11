Kiko Matamoros llama mantis religiosa a Mar Flores: "Como no sean como ella quiere, acaba matándolos"

Mar Flores se ha situado en el ojo del huracán esta semana en Sálvame. La filtración de varios audios de la modelo española, hablando con un paparazzi, y pidiéndole que espíe a su pareja Elías Sacal (cuando estaban en una de sus múltiples rupturas), ha llevado a Mar Flores de nuevo a la actualidad. ¿Qué más encargos le hizo al paparazzi? ¿Qué información le filtró para que pudiera seguir a Elías Sacal?

Sálvame ha prometido mucha más información sobre todo este tema, y Kiko Matamoros ha decidido hablar sobre ello, ya que Mar Flores fu su cuñada, su representada... y su amiga. "Excuñada, exrepresentada, examiga. No me sorprende nada de esto. En absoluto" ha dicho con rotundidad. "Es su modus-operandi habitual. Es una mantis religiosa. Cualquiera que pasa por su vida, si no acaba la relación como ella quiere, acaba matándolo. Algunos están vivos pero tocados" ha insistido el colaborador, que no acabó bien con la que fuera su representada.

"No me sorprende nada. Lo que me sorprende es que haya tardado tanto en dar la cara. Ya era hora" concluye Matamoros. Mientras, Sálvame ha seguido mostrando varios de los mensajes que Mar Flores y el paparazzi intercambiaron este pasado verano, pasándole el itinerario de Elías Sacal e insistiendo en que sacaran a su expareja con su nueva conquista "feos y gordos".

Los mensajes entre Mar Flores y el paparazzi GTRES

Kiko Matamoros ha ido más allá. "Tiene la capacidad de darle la vuelta a las cosas y quedar como víctima. Ha traicionado a todo el mundo. Es hipercelosa de sus compañeras de profesión. Hipercelosa. Siempre trata de destapar el lado oscuro de la gente, para dejar claro que ella no es la única".