La parada del tramvia al costat de la Facultat d'Economia portarà el nom d'Ernest Lluch per a reivindicar el seu pensament

La parada del tramvia de València situada al costat de la Facultat d'Economia ha passat a denominar-se Tarongers-Ernest Lluch en homenatge al polític socialista català de l'assassinat del qual per la banda terrorista ETA es compliran 21 anys aquest pròxim diumenge. El simbolisme del lloc s'explica per la forta vinculació de l'exministre, impulsor de la Llei General de Sanitat en 1986, amb València i amb la Universitat, on va ser professor durant una dècada (1970-1980) i va ser nomenat catedràtic d'Economia en 1974, en una època en la qual va desenvolupar una intensa activitat en favor de la democràcia en les raneres del franquisme i inicis de la transició democràtica.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat aquest dijous la parada, per la qual passen les línies 4 i 6 de Metrovalencia, per a anunciar el canvi de denominació, i ha assistit posteriorment a un acte en la pròpia facultat en record de Lluch. "Va ser una persona capital en el renaixement cultural de la Comunitat Valenciana, en la història del pensament. Va ser qui va posar en marxa el que va significar la via valenciana des del punt de vista de la creació de riquesa, del creixement econòmic de la Comunitat Valenciana, ja que va teoritzar sobre eixa qüestió. D'altra banda, va ser un animador polític fonamental a la fi del franquisme i en l'obertura de la transició democràtica", ha recordat el cap del Consell.

Puig ha glossat la figura de Lluch i ha destacat el seu paper en el naixement de la Llei General de Sanitat, "gràcies a la qual, en tot aquest temps ha millorat la vida de la ciutadania i tenim un sistema públic de salut que ha ajudat de manera decisiva al fet que tinguem sis anys més d'esperança de vida", ha afirmat el president valencià.

"Sempre, permanentment, any rere any, mantindrem la vigència del seu pensament i del nostre sentiment favorable al que va significar. Era un il·lustrat, una persona profundament respectuosa amb la democràcia, defensava la societat del respecte que nosaltres defensem i, desgraciadament, ETA va posar fi a la seua vida. Mai oblidarem com va ser el seu assassinat i el que ha significat el terrorisme", ha conclòs el president del Govern valencià.

Fill adoptiu de València

S'ha triat aquest punt de la xarxa perquè és el més pròxim a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, on va impartir classes entre 1970 i 1980 i perquè també està molt prop del carrer que li va dedicar la ciutat de València en nomenar-lo fill adoptiu, situat entre aquesta facultat i el camp d'esports del Campus de Tarongers.

Panell divulgatiu

A més d'instal·lar-se la nova senyalística en les dues andanes, també s'ha col·locat un panell de caràcter divulgatiu sobre la trajectòria d'Ernest Lluch en la pròpia parada. L'objectiu que es persegueix amb això, apunten des de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), és que les més de 100.000 persones que discorren anualment per aquesta, la majoria estudiants, puguen conéixer més detalls sobre aquest polític i professor universitari.