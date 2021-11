Neox estrena este viernes la temporada 32 de 'Los Simpson'

El canal en abierto Neox estrena en abierto en España la 32ª temporada de Los Simpson, la icónica serie animada creada por Matt Groening, que llegará este viernes 19 de noviembre desde las 22.00h en una noche especial con la emisión de los cuatro primeros episodios.

A partir del lunes 22 de noviembre los nuevos episodios se comenzarán a emitir de lunes a viernes desde las 21.15 h.

Como viene siendo habitual, cada temporada de la ficción tiene un listado de participaciones de populares estrellas a nivel internacional. Esta 32ª temporada cuenta con la participación de Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, David Harbour, Stephen Fry, Ellie Kemper, Joe Mantenga, Ian McShane, Hannibal Bures, Ben Platt o Michael Palin, entre otros.

Este viernes, en el arranque de la temporada, Neox estrenará la entrega titulada Burns de incógnito. En el episodio, el señor Burns se infiltrará en la central nuclear como un empleado llamado Fred para ver lo que los empleados piensan de él. Se hará amigo de Homer y la pandilla, pero un celoso Smithers planea traer de vuelta al viejo Burns.

A continuación, en Yo, Carumbus, mientras la familia Simpson visita una exposición sobre la Antigua Roma, Marge regaña a Homer por su falta de ambición cuando admite eludir cualquier oportunidad de ascenso. Marge y Homer se imaginarán a sí mismos en Roma, donde Homer es más ambicioso.

Después, en Ahora museo, ahora no, Lisa se queda en casa al estar enferma y no va a la escuela. Al quedarse en casa, acabará leyendo un libro sobre Arte Occidental e imaginará a su familia como artistas famosos.

Y, en La casa del árbol del terror XXXI, turno para el tradicional capítulo de Halloween de Los Simpson. En él, se incluye una mirada aterradora a las elecciones de 2020, parodias de Pixar y Spider-Man: Into the Spider-Verse y un noveno cumpleaños que Lisa simplemente no podrá olvidar.

Con más de 30 años de vida a sus espaldas, Los Simpson pueden presumir de ser una de las producciones más reconocidas por los espectadores de cualquier parte del mundo.

La ficción sigue acumulando hitos y récords, que muy pocas obras audiovisuales podrían superar en la historia, con más de 170 premios, entre ellos, más de 30 premios Emmy. Considerada como una de las producciones más influyentes y favoritas de los espectadores en cualquier parte del mundo, la familia Simpson apareció por primera vez en los cortos de The Tracey Ullman Show el 19 de abril de 1987 y el 17 diciembre de 1989 arrancaba su primera temporada en Fox.