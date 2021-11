Foro contrapone la 'baja' efectividad de los programas 'Mi Barrio' y 'Bonos Gijón' con la Renta Social

Así lo han hecho, según una nota de prensa, después de mantener una reunión el portavoz del grupo, Jesús Martínez Salvador, el concejal Pelayo Barcia y Jaime Fernández-Paíno, vocal de la Comisión Directiva regional del partido, con la presidenta y vicepresidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez García, y María Rodríguez Díaz, respectivamente.

"El Gobierno local osa comparar el número de negocios adheridos al programa 'Bonos Gijón', dedicado al fomento del consumo y al que están adheridos hasta gasolineras, con la Renta Social que estaba dirigido a personas en riesgo de exclusión para la compra de bienes de primera necesidad", han recriminado desde Foro, según una nota de prensa de esta formación.

Han recordado, a este respecto, que "la Renta Social movilizó 6,3 millones de euros que ayudaron a personas en riesgo de exclusión social y colateralmente al pequeño comercio, y los dos programas del actual Equipo de Gobierno apenas superan el millón de euros y además, se pierde el control del dinero y no se ejecutan plenamente".

Concretamente, han explicado que "el nivel de fraude o de problemas en la Renta Social era inferior al 1%, mientras que en el programa 'Mi Barrio' se ha perdido el control de prácticamente el 50% del dinero, 500.000 euros".

"El anuncio del Gobierno de no revisar el programa y no prever la recuperación del dinero no gastado correctamente nos parece preocupante y al límite de la Ley", han advertido.

Tampoco está de acuerdo Foro con ampliar el plazo del programa 'Bonos Gijón' durante la campaña navideña, la época donde más se consume, ya que les parece un "despilfarro" del dinero público. En este sentido, han visto mejor haberlo llevado a febrero, cuando las ventas bajan.

A mayores, han incidido en que se ha optado por duplicar la cantidad máxima por DNI, haciendo que sean menos personas las que se beneficien. "Esto es algo incongruente porque en la operativa de compra nadie comprueba el DNI", han lamentado.

Además, han criticado que "el Gobierno vende como "éxito" una ejecución de menos del 60% en noviembre, cuando el programa estaba diseñado para que terminase a finales de octubre.