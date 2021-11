Pep Gimeno 'Botifarra' i Coordinadora de Muixerangues, Reconeixements de la Cultura de la Diputació

Els guardons de caràcter biennal busquen reconéixer el paper d'ajuntaments, associacions i entitats o persones que hagen destacat pel seu compromís amb el foment i difusió de la cultura.

Segons ha informat la Diputació en un comunicat, la comissió va proposar reconéixer el paper de les muixerangues com a exemple de recuperació del patrimoni cultural valencià, una empresa que, segons reconeix Vidal, "ha suposat anys de treball, no només de les muixerangues existents, sinó també d'investigació i documentació fins a arribar a l'actualitat en la qual són una realitat incontestable".

En aquesta edició també serà reconeguda la tasca de Pep Gimeno 'Botifarra'. Sobre el músic i cantaor, Vidal ha reconegut que és "una figura imprescindible en la recuperació de les nostres cançons i músiques, i també de la nostra tradició oral".

El cap del Servei de Cultura i president de la comissió de valoració, Josep Vidal, ha destacat que la comissió ha volgut centrar les seues distincions en "persones o col·lectius que hagen destacat especialment per la recuperació del nostre patrimoni cultural, dels nostres balls, cançons i tradició oral".

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha assenyalat que aquests reconeixements "van nàixer per a quedar-se" ja que la cultura és "molt important en la vida de les persones com s'ha demostrat especialment durant la pandèmia".

Segons Rius, amb aquests premis es vol reconéixer la tasca d'aquells que fomenten la cultura des de diferents vessants. "Els reconeixements reflecteixen l'agraïment de l'Administració a la tasca compromesa per a difondre la nostra cultura", ha asseverat.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha manifestat que aquests reconeixements, "estan demostrant tindre una bona salut", pel bon acolliment que han tingut en el sector cultural, ha afegit que "posen en valor treballs de foment cultural darrere dels quals hi ha un sacrifici personal i col·lectiu que pot passar desapercebut". "Volem fer visible, no solament allò que es veu, sinó també tot el treball que hi ha darrere", ha conclòs.

En la present edició també s'ha premiat a Bocairent a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, a proposta del Servei d'Assistència i Recursos Culturals (SARC), per la dinamització cultural de la comarca. El 13 de novembre ho va fer en l'Ajuntament de Potries i a proposta de l'ETNO, per la conservació, protecció i divulgació del patrimoni etnològic.

L'edició d'enguany es tancarà el dissabte 20 de novembre en el Teatre Joan de Joanes de la Font de la Figuera, amb l'entrega del Reconeixement a l'Ajuntament d'eixa localitat i al de Moixent per la conservació i difusió del patrimoni arqueològic i el compromís en la protecció del paisatge cultural, tots dos a proposta del Museu de Prehistòria.