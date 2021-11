Sacristán cree que Berlanga retrataría hoy "exactamente lo mismo": "Seguimos haciendo las mismas necedades"

Pero, ¿habría hecho una película Berlanga sobre la pandemia el coronavirus? "No habría hecho nada, es una cosa muy serie en la que ha muerto mucha gente", señala el hijo del cineasta, José Luis García Berlanga, que se muestra seguro que su padre "no habría tocado este tema" para un filme.

Sacristán y García Berlanga han inaugurado este jueves el congreso internacional 'Mediterráneo, fiesta y carnaval' en homenaje al cineasta valenciano cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Allí, en declaraciones a los medios han reflexionado sobre este "hombre absolutamente genial" que impregnó toda su obra de "esto a lo que le han llamado la puñetera vida", en palabras de Sacristán.

El actor ha recordado que tuvo la suerte de conversar sobre "la vida y las cosas de los humanos". "Un gozo", así califica trabajar con Berlanga: "Con Luis te reías, y a veces, como en 'Tamaño natural', la risa se quedaba congelada".

Por ello, considera que es necesario continuar disfrutando de sus películas: "Hay que seguir viendo a Berlanga porque las películas son cojonudas". No obstante, "lo que redime y lo que va a hacer eterno el cine de Luis es que no pontifica en ningún momento un mensaje". "Esto es lo que somos, véalo usted y saque sus conclusiones".

"TENGO MIEDO"

Retrató la España del siglo XX y superó la censura del franquismo, pero uno de los últimos mensajes de su vida fue: "Tengo miedo". Así lo recuerda su hijo: "Mi padre los últimos años tenía mucho miedo de hacia dónde iba la sociedad y cómo iba España".

"Me decía: 'José Luis, me recuerda al 36 esto' y yo le decía que no, que ahora no había hambre ni caciques. Él estaba muy preocupado entonces y más que lo estaría ahora por hacia dónde vamos. Esto es lo que le obsesionaba y a lo que estaría atento", ha agregado.

Además, el hijo del director también ha remarcado el "orgullo" que supone para la familia el "cariño que ha demostrado toda la sociedad" hacia el cineasta valenciano y la "sorpresa" por la "unidad que hay sobre su cine y su persona".