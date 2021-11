Turismo.- La edil de Turismo admite que el Imtur tiene "margen de mejora" y analizan su gestión de cara a 2022

En este sentido, Albás ha subrayado que desde la Delegación de Turismo "se busca la excelencia en la gestión", de manera que cuando llegaron al gobierno local "el Imtur tenía carencias tanto en infraestructuras y servicios, como en personal, que estaba muy desorganizado", ha advertido.

Al respecto, ha aseverado que se sigue ordenando y ha puntualizado que "no se trata de cómo se gestiona, si es mejor desde un instituto o directamente desde el Consistorio, sino que se trata de hacerlo lo mejor posible".

"Si el Imtur se ordena y se consigue que dé los resultados esperados, esa tiene que ser la meta, se llame Instituto de Turismo o directamente desde la Delegación", ha manifestado la edil, quien ha remarcado que "los resultados tienen que ser los mejores, pertenezcan a un instituto, a una agencia o lo que se estime conveniente".

De este modo, la concejal ha insistido en que trabajan "para analizar cuál es la mejor forma para gestionar un área tan importante para la ciudad y cómo conseguir los mejores resultados contando con las personas que hay".

Además, ha dicho que cuando llegaron el Imtur era "una herencia recibida del anterior mandato donde no había organización, los trabajadores no estaban en una situación muy positiva", cuando "se trata de contar con las personas, su conocimiento y valía, organizando de la mejor forma posible", ha defendido.

Así, ha abundado en que no entiende "cómo en el anterior mandato no solucionaron problemas", a lo que ha añadido que "es importante cuando alguien gobierna que no gobierne para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, porque sería bastante más leal de cara a la ciudad".

Durante su comparecencia en el Pleno, la delegada ha defendido su gestión, condicionada por la pandemia del Covid-19, pero "cuando la situación ha mejorado, se han impulsado distintas acciones" de promoción turística, a la vez que ha informado de las facturas encontradas y ha defendido el abono de subvenciones, entre otros aspectos, elogiando el valor de la capital en este ámbito, con la gastronomía, los congresos, el mundo ecuestre y el turismo natural.

Mientras, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha manifestado sobre el futuro del Imtur que se va a "ver cuál es la mejor fórmula" para la gestión, "porque al final el Imtur y los organismos municipales son instrumentos para conseguir objetivos, en este caso mejorar la situación del turismo en la ciudad".

"Si el Imtur es el mejor instrumento o a través de la Delegación sin traslado de competencias, a propuesta de Vox en el marco de la negociación de presupuestos, se va a estudiar y se aplicará la solución que consensuadamente se adopte", ha afirmado el concejal.

"HACER UNA REFLEXIÓN PROFUNDA"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, considera que en dicha área "hay que hacer una reflexión profunda sobre hacia dónde ir", avisando que "las competencias en Turismo no pueden seguir en manos de quien está", a la vez que ha defendido que "la solución no pasa por la desaparición del Imtur", sino que "hay que reflexionar con los protagonistas del sector y ser coherentes y responsables como para que lo que se ponga en marcha sea algo que salve la situación tan difícil y complicada del sector".

De este modo, la edil ha indicado que le preocupa "la gravedad con la que casi de manera unánime toda la ciudad entiende que la responsabilidad no está en las mejores manos, ni se generan las mejores expectativas para un sector con mucho impacto en la ciudad".

Asimismo, ha expresado que "si Vox da por hecha la disolución es por que el gobierno de PP y Cs ha aceptado sus exigencias para aprobar los presupuestos de 2022". Según ha enfatizado, "no se puede engañar a cualquier precio", y considera que "sería una auténtica barbaridad que con tal de sacar adelante las cuentas se pague la exigencia de la desaparición del Imtur sin hacer una reflexión profunda", pero "no extrañaría, porque ya se ha visto cómo PP y Cs ante las exigencias de la ultraderecha en la ciudad se rinden por completo", ha manifestado.

También, el portavoz de IU, Pedro García, ha reprochado que en la gestión en Turismo "es complicado hacerlo peor" en el actual mandato, "porque hemos llegado los últimos a la apertura del nuevo tiempo de la normalidad", con "una política en base a las ocurrencias, sin estrategia alguna", y ha lamentado que "no ha habido ni un sólo debate político sobre la gestión en el consejo rector" desde el inicio del mandato, puesto que "no hay política turística".

Además, el concejal ha mantenido que "cuando se disolvió el anterior Consorcio de Turismo se trataba de democratizar la gestión turística, que fuera mucho más transparente", pero "lo que se ha hecho en este mandato ha sido absolutamente todo lo contrario", ha advertido.

Igualmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha criticado la gestión de Albás en dos años y medio, por lo que ha pedido retirarle las competencias, ante "la deriva del turismo", puesto que "se da dinero a todo el que lo pide, no hay un criterio, ni una estrategia, ni se sabe hacia dónde va la ciudad en materia de turismo", ha manifestado.

Así, ha justificado "la disolución" del Imtur en 2022, "porque se cometen irregularidades en la adjudicación de contratos menores", a lo que ha agregado que "es imposible que los funcionarios puedan trabajar en las instalaciones en las que están ubicados". Según ha abundado, "Albás pasará a la historia como la delegada que ha conseguido finiquitar un organismo autónomo porque ha sido incapaz".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha lamentado que "se achaquen las deficiencias a la falta de personal y no haya autocrítica" y le ha preguntado por "cómo puede encabezar tantas delegaciones y ser además primera teniente de alcalde", a la vez que ha censurado que "se hayan saltado los estatutos del Imtur" y "sufragar cientos de facturas, algunas de ellas de dudoso origen justificado", así como "subvenciones a dedo", ha dicho, entre otros aspectos.