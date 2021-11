Cs exigeix al PSPV que rebutge qualsevol taxa turística perquè seria "una aberració"

Merino, en roda de premsa a Dénia, ha titlat d'"aberració" la taxa que plantegen de nou Compromís i Unides Podem -presentada conjuntament com a esmena sense el PSPV-, a més de recordar que el turisme és un pilar bàsic de l'economia valenciana.

"És lamentable que el sectarisme de Compromís i de Podem els faça tornar a la càrrega contra un sector que ha patit moltíssim amb la pandèmia, que està al límit", ha denunciat en la seua compareixença en el port de Dénia acompanyada pels diputats Mamen Peris i Tony Woodward i les regidores Susana Mut i Fanny Schwamb.

PORT DÉNIA

En clau local, Cs ha presentat una esmena per a defendre la creació de l'organisme autònom 'Port Dénia', pel qual el port passaria a estar constituït com a entitat pròpia com ha sol·licitat el propi Ajuntament per unanimitat.

L'objectiu és que el port puga gestionar el cent per cent dels recursos que genera, una cosa que al seu juí solucionaria la falta d'inversions que pateix actualment la infraestructura.

Des del grup 'taronja' recorden que l'Ajuntament de Dénia va aprovar en 2020 aquesta proposta, amb el que porta més d'un any paralitzada i "el Consell està incomplint la seua pròpia llei i tampoc compleix amb el mandat d'invertir en els ports el 40% dels beneficis que generen".