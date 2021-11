Espadas alega los 71 millones en adjudicados en obras frente a críticas de Vox por descenso de mociones a Pleno

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha preguntado en el Pleno a Espadas sobre las razones por las que las propuestas presentadas por su formación "han pasado de 219 en 2020 a 124 en 2021 y eso que hubo confinamiento" por la Covid-19. A ello, suma que "lleva nueve meses en las que las propuestas presentadas trascienden el orden competencial de esta Administración, centrándose en exclusiva a la Junta".

Ante ello, Espadas le ha trasladado que, "cuando se afirma algo así tan tajantemente, hay que demostrarlo", tras subrayar que se han traído ante el Plenario 27 propuestas por parte de todos los partidos que tienen que ver con otras Administraciones, de las que sólo siete serían del PSOE. "Plantear a otras Administraciones cuestiones de Sevilla es habitual en el Pleno y hay reclamaciones tanto a Estado como a Junta de cosas que necesita Sevilla", manifiesta.

"No sé si no se entera o no se quiere enterar que gobernar es resolver los problemas de la gente donde está. La realidad está fuera de este salón de Plenos y lo que el gobierno hace es gestionar los problemas de la calle, reunirse y atender a los vecinos. Visite los barrios donde la conocen y vea que hay mundo además de venir aquí una vez al mes en los plenos", ha aseverado.

En este sentido, ha defendido la adjudicación de 71 millones en obras en la ciudad, como la del centro cívico de Sevilla Este, en la avenida de Jerez, en Torneo, Los Pajaritos o Alcosa, así como ha destacado el calendario de eventos del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), el nuevo centro de procesamiento de datos de Ranilla, el Festival de Cine Europeo o los múltiples eventos deportivos en la ciudad. "Nosotros sí dialogamos y no confrontamos, salvo que no nos quede otra, con otras administraciones", ha concluido.

De su lado, Peláez achaca a Espadas "falta de implicación en las responsabilidades propias de la Alcaldía desde que iniciara la carrera al Parlamento y a la secretaría del PSOE regional". "Independientemente de lo que pretende vender a los sevillanos y partidos, el volumen de trabajo de este equipo de gobierno ha descendido coincidiendo con la llegada de las primarias del PSOE", ha apostillado, manifestando que no sabe cómo arregla el alcalde los problemas de Sevilla "desde Antequera o Roquetas de Mar". "Espadas considera que la realidad está fuera de este Pleno y mal vamos porque alguien tendrá que gobernar la ciudad", ha agregado, insistiendo en que "ha abandonado la mayoría de las responsabilidades como alcalde" pero "sigue aquí cobrando el sueldo hasta que encuentre otro modo de financiarse como candidato de la Junta de Andalucía".

Al hilo de ello, Espadas ha advertido de que "lo más sensato es que casi no le contestara pero soy más respetuoso", instando a Peláez a "trabajar un poco más y visitar barrios donde la conocen". "El honor de ser alcalde de Sevilla me lo llevaré siempre porque es la responsabilidad más importante que he desarrollado en mi vida. Dedico mi esfuerzo y mi trabajo a resolver los problemas de Sevilla", ha concluido.

Por otra parte, en el turno de mociones de grupo, se ha aprobado la moción presentada por Vox para que se desarrolle un plan integral de actuaciones de mejora en el Parque de los Príncipes, al entender que existe "un problema en el barrio de Los Remedios", según esta formación. La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Vox y el rechazo de Adelante Sevilla y de la concejal no adscrita Sandra Heredia.

La segunda de las iniciativas de Vox, centrada en la promoción de un plan de ayudas a autónomos y pequeños comerciantes por el incremento de la factura eléctrica, también ha sido aprobada pese a contar con el rechazo de PSOE, Adelante Sevilla y Heredia, mientras que PP, Cs y Vox han dado su sí.