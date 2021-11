El concurso de ideas sobre el pueblo viejo de Belchite se celebrará en 2022 para empezar los trabajos en 2023

Es la primera iniciativa de este tipo que emprenden de manera conjunta el Gobierno de España y un Ejecutivo autonómico, en este caso el aragonés.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Mitma, Iñaqui Carnicero, quien se ha reunido en Zaragoza junto con la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, y el director general de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Diego Blázquez.

Menjón ha explicado que "se trata de coordinar el trabajo de recuperación y conversión de Belchite en un lugar de memoria gracias a la actuación coordinada de dos Ministerios y el Gobierno de Aragón, a través de la aportación de fondos del Mitma, recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2022".

Carnicero ha señalado que el Mitma ha introducido una partida de 7 millones de euros para iniciar el proyecto, dentro del capítulo presupuestario destinado a "proyectos ejemplarizantes desde el punto de vista arquitectónico".

Se llevará a cabo un proceso participativo en el que también participarán el Ayuntamiento de Belchite, la Comarca y los vecinos, para después llevar a cabo el concurso de ideas.

DEGRADACIÓN

El director general del Mitma ha comentado que "tiene que haber una consolidación de lo existente" porque "Belchite se está desmoronando y se tiene que parar el proceso de degradación".

Los Gobiernos de España y Aragón quieren "dar voz a los profesionales, artistas, arquitectos e ingenieros" para que ofrezcan "nuevas lecturas sobre el lugar respetando lo existente y subvertiendo el pasado negativo" del emplazamiento.

Además, el proceso se abrirá al panorama internacional para conocer "otros municipios que han sufrido la misma historia que Belchite, aprender de lo que se ha hecho y optar por la mejor vía de intervención". De momento no se han fijado en ningún modelo en concreto.

El director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, ha apostado por "dar una lectura alternativa" mediante la participación, "el diálogo y la escucha", añadiendo que el proyecto de Belchite es "un desafío para Aragón y de país, incluso más allá, de cultura de la paz y los derechos humanos".

Menjón ha apuntado que "cuando un elemento peligra se realiza una intervención de urgencia para evitar que desaparezca" y ha dejado claro que el proyecto se ejecutará "con el máximo respeto a lo que significa Belchite para los aragoneses", y ha dicho que el pueblo viejo de Belchite debe convertirse en "un lugar de memoria más allá del discurso tradicional, en un lugar de paz".

FOSAS

A instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática de Belchite 'Mariano Castillo', un equipo multidisciplinar dirigido por el experto en paleoantropología humana José Ignacio Lorenzo Lizalde ha localizado dos fosas comunes en el cementerio de Belchite.

Esta iniciativa, con un presupuesto de 25.000 euros, se enmarca en las aportaciones que, por importe de 196.000 euros, ha recibido el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dentro del Plan Cuatrienal de Fosas lanzado este año por la Secretaría de Estado. Además, la Dirección General de Patrimonio Cultural cuenta con 200.000 destinados a ayudas para proyectos de asociaciones memorialistas y otros 200.000 destinados a actuaciones que realiza directamente la propia Dirección General.

Al respecto, Menjón ha asegurado que "se van abriendo nuevos espacios que nos van dando noticias de nuevas fosas, pequeñas y divididas por estrechos muros en la parte interior del cementerio y la parte pegada al muro donde se hacían los fusilamientos".

"Está saliendo una cantidad importante de restos, con el tiro de gracia, tirados de cualquier manera y con cal viva encima; es algo impactante que nos ayuda a ver la historia de Belchite desde la represión que se hizo al otro bando", ha dicho, añadiendo que "siempre había sido la agresión de un bando sobre Belchite", pero "la represión de los primeros días de la guerra por el bando franquista fue tremenda".

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte, Diego Blázquez ha animado a respetar los plazos y la manera de trabajar en las Cortes Generales, donde PSOE y Podemos han acordado enmendar la Ley de Memoria Democrática. "Hoy hemos venido a apoyar a Belchite; el trabajo de memoria se hace sobre la base de estas actuaciones concretas, específicas", ha añadido.

Marisancho Menjón ha considerado que "el trabajo de los historiadores se basa en el rigor académico y no tiene que ver con que haya una ley o unas enmiendas".

Los historiadores "trabajan desde el rigor, el conocimiento histórico y lo sucedido no lo cambia una ley", ha proseguido Menjón, quien ha recalcado que "no es cierto que no se haya trabajado en memoria histórica". "Se ha trabajado muchísimo por parte de los historiadores en el conocimiento de lo sucedido en la guerra, la post-guerra, la dictadura y la transición, un periodo bien estudiado", ha insistido.