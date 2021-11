Marcano dice que el presupuesto de su consejería ayuda a "sembrar futuro" y oposición lo ve "poco ambicioso"

Así lo han apuntado durante la comparecencia de Marcano en comisión parlamentaria para presentar las cuentas de su departamento para 2022, que crecen un 20% respecto a 2021, hasta los 139,3 millones (19 de fondos europeos) y de las que el consejero se ha mostrado "satisfecho", pero no archisatisfecho" pese al incremento que experimentan y cree que la Consejería debe "aspirar" a presupuestos mayores en los sucesivos años.

Además, ha anunciado la llegada de otros 18,5 millones de fondos Next Generation para la recuperación de La Engaña y el desarrollo de cuatro Planes de Sostenibilidad Turística (Santander, San Vicente de la Barquera, Saja-Nansa y Noja) y para la recuperación del Túnel de la Engaña, unos fondos que no están incluidos en las cuentas expuestas hoy puesto que se han confirmado hoy.

Entre otros "hitos" del presupuesto, Marcano ha destacado los más de 11 millones para dar "el impulso definitivo" al proyecto de parque logístico de La Pasiega; los más de 50 millones en ayudas a distintos sectores; los 5,1 para contribuir a paliar el incremento de los costes de la energía, o los 12,68 millones que irán destinados a remodelar, ampliar y mejorar las instalaciones turísticas de Cantur.

También hay 3 millones del plan nacional de turismo Xacobeo; 1,3 para la Fundación Camino Lebaniego, dirigidos sobre todo a la promoción del Año Jubilar Lebaniego 2023; 500.000 euros para reforzar la captación de rutas del aeropuerto y partidas nuevas como la que se ha creado de forma específica, de otro medio millón, para la promoción del turismo gastronómico o las que dirigidas al programa 'Comercio Senior' para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en este sector.

Además, hay 5,6 millones para fomentar el transporte de interés público suprarregional; 250.000 para la comarcalización del Torrebús; 321.000 para el PSIR de las Excavadas y 153.000 para dotar de más suelo industrial a La Hilera.

DEBATE

En la comparecencia y debate posterior en la comisión se ha puesto en evidencia la distinta visión del consejero y la oposición sobre cuentas y lo que supondrán para ayudar a las empresas y al tejido productivo.

De esta forma, mientras el consejero ha defendido este presupuesto y el incremento de recursos que supone, desde el PP se ha apuntado de forma irónica, que crece "en todo menos en credibilidad" en un momento en que los cántabros necesitan "realidades". Así, los 'populares' consideran que el regionalismo "no está a la altura" de "los grandes retos" que tiene por delante Cantabria.

Para el PP, las cuentas expuestas por Marcano son "pan para hoy y hambre para mañana" y no garantizan el futuro de unas empresas que día a día ven crecer un coste de la energía que en estos momentos "les ahoga".

Tampoco servirán, en su opinión, para paliar los efectos de la crisis del Covid a los empresarios que no han podido acogerse a los dos decretos de ayudas del Gobierno de Cantabria a través de los que se ha buscado repartir los 55 millones transferidos por el Gobierno de España a Cantabria, de los que, según ha advertido su diputado Roberto Media, habrá que devolver "al menos 9" porque el Ejecutivo regional "ha sido incapaz de ponerlo a disposición de los que más lo necesitaban".

Además, el PP ha denunciado que el Gobierno de Cantabria no ha pagado los 30.000 euros que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "prometió" a cada discoteca de la región para paliar las perdidas acumuladas por las restricciones de la pandemia.

El PP ha advertido a Marcano que los 27 locales del ocio nocturno que hay en Cantabria han estado cerrados durante año y medio "por las limitaciones impuestas por el Gobierno PRC-PSOE" y le ha urgido al pago de las ayudas directas comprometidas.

Ha censurado que Revilla dijo que en octubre se resolvería esta cuestión pero, a día de hoy, estas empresas siguen sin cobrar. "Son 27 empresarios, señor Marcano, no 27.000", a lo que el consejero ha garantizado que "van a cobrar enseguida".

Además, mientras Marcano ha afirmado que el Gobierno "camina de la mano" de las empresas, a las que "distribuye todo lo que tiene" a través de distintas líneas de ayuda establecidas, desde el PP se ha cuestionado la efectividad y "el impacto real" de las mismas, por lo que ha instado al Ejecutivo a hacer "menos fuegos artificiales y más medición de resultados".

El también diputado del PP Lorenzo Vidal de la Peña se ha quejado de que "no hay una estrategia diseñada de apoyo" a las empresas. "Todo el dinero del mundo no te lleva a ninguna parte si no sabe o donde quiere y eso es lo que le ocurre a ese presupuesto y eso es lo que le ocurre a su Gobierno", ha replicado a Marcano, que ha criticado que la oposición plantee la situación de las empresas como un "apocalipsis" cuando los indicadores económicos y de las empresas en los últimos meses son "muy buenos", al igual que los del turismo.

En Cs estas cuentas de la Consejería les dejan "bastante fríos", cree que "no son esos presupuestos ambiciosos que Cantabria necesita" y su diputado Diego Marañón ha señalado que el "salto fundamental" lo constituyen la incorporación a ellos de fondos europeos (19 millones).

Sin embargo, ha lamentado y criticado que éstos se emplean, a su juicio, para "tapar agujeros de promesas incumplidas" y no a proyectos concretos que sean "transformadores". "Así es difícil impulsar el tejido productivo en la senda del crecimiento y la modernidad", ha apostillado.

En materia turística, Marañón no ve "proyectos estrella" y considera que en las cuentas no se ve reflejada la apuesta de Cantabria por cuestiones como el golf o el surf.

Y en el área energética, se ha quejado de que Cantabria sigue sin un plan energético y ha censurado la "total ausencia" de una Estrategia de Hidrógeno Verde, algo que ha contradicho el consejero, que cree que Cantabria trabaja "en la buena línea" respecto al hidrógeno.

Vox, por su parte, considera que este presupuesto servirá "para poco" como herramienta de empleo y riqueza de Cantabria pese a la aportación extraordinaria de fondos europeos y ha censurado lo que en realidad se destina a industria y turismo.

Desde este grupo, el diputado Armando Blanco ha censurado que de los 140 millones de presupuesto de la Consejería, se destinen más de 67 a financiar el "entramado de empresas públicas deficitario" y a cubrir pérdidas en ampliaciones de capital.

LA PASIEGA

También desde los grupos de la oposición, se han mostrado más escépticos que Marcano respecto a lo que suponen estos presupuestos para dar impulso definitivo a La Pasiega, un proyecto sobre el que, según han dicho, se llevan años escuchando "promesas" pero han pedido "certezas", algo que se ha reclamado desde el PP.

Cs "se alegra" de que se siga apostando por La Pasiega pero se ha advertido que en este proyecto juega un "papel fundamental" el Gobierno de España, el cual "no le da confianza" y no ve un "gesto de compromiso" pese al dinero comprometido en los Presupuestos Generales del Estado.

Por contra, Marcano ha insistido en los compromisos y en el calendario sobre La Pasiega y ha señalado que "en febrero o marzo" estará aprobado de forma definitiva el proyecto y la expropiación de los terrenos a lo largo de 2022.