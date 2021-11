Cvirus.- La Generalitat espera solucionar la setmana vinent la implantació del passaport COVID en "alguns espais"

"La nostra voluntat és que no hi haja restriccions i actuar amb tots els instruments que tenim", ha reiterat, per la qual cosa ha tornat a demanar a les més de 400.000 persones no vacunades contra la pandèmia a la Comunitat Valenciana que ho facen.

Puig, en declaracions abans d'un homenatge, ha defès l'aplicació del passaport COVID per a donar la "màxima seguretat" en espais on hi ha poca ventilació o més contacte sense mascareta. De moment ha explicat que la Conselleria de Sanitat està buscant la millor solució per a "no caure en cap contradicció jurídica" i que el TSJCV autoritze la implantació del certificat, ja que en algunes comunitats ho van tombar els tribunals.

A partir d'ací ha defès que el que volen és vetlar per l'"interés general" del 90% de la població que està immunitzada, encara que que estar vacunat no significa estar exempt de poder contagiar-se, i no generar "més inestabilitat". "Farem el que ens aconsellen els científics, no hi ha cap solució única ni definitiva; sabem que el passaport COVID és un instrument més", ha abundat.

Per tant, Puig ha subratllat que l'única cosa que pot confirmar de moment "amb tota claredat" és que hi haurà espais on "els no vacunats no entraran". Així ha pregat als no vacunats que "facen un pas avant a favor de la seua vida, de la seua família i de tota la societat", a més de confiar en la pròxima engegada de la tercera dosi per als majors de 60 anys.

I ha insistit que el seu objectiu és que no hi haja més restriccions, per al que ha recordat a la població que cal seguir usant la mascareta i mantindre "tota la ventilació possible malgrat que les temperatures són més complicades. "Cal airejar perquè és un element fonamental", ha constatat.