Estudiants protesten a València contra les "regressives" reformes universitàries

Els universitaris consideren que la LOSU suposa "una estocada definitiva a la presència de les classes populars" en l'educació superior, ja que, "sota la consigna de la modernització, el ministre Manuel Castells continua caminant cap a una adaptació del model nord-americà i els esquemes del Pla Bolonya que, en definitiva, afavoreix a les grans empreses".

Així mateix, veuen en la norma "dos atacs". El primer d'ells, és la "pèrdua de democràcia" en el si de la universitat, mentre que el segon és "conservar els elements més regressius de la LOU", com les condicions dels contractes temporals i el sistema de beques.

La concentració, convocada a les 12.30 hores en la Plaça del Temple de la capital valenciana, s'ha sumat a les protestes que s'han desenvolupat durant el matí en diversos punts de l'Estat i ha comptat amb la presència d'alumnat de les universitats públiques valencianes, organitzacions estudiantils com Acontracorrent i sindicats com a CCOO, entre uns altres.

Els participants han portat pancartes amb lemes com 'No a la privatització. No a la repressió', 'Ens mereixem una educació millor', 'La Uni no es ven, es defèn' o 'Es busca ministre que pense en l'estudiantat'.