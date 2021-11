El pequeño comercio prevé vender en Navidad un 10% menos en 2019 y que la demanda se recupere a mediados de 2022

Así lo ha apuntado el presidente de la Confederació d'Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), Rafa Torres, durante la presentación de la campaña 'El Mejor Black, el de Aquí', que organiza en colaboración con la Generalitat.

Según Torres, el comercio se encuentra en estos momentos en una "etapa decisiva" en la que ha iniciado "un camino hacia la recuperación no exento de problemas como son el aumento de costes energéticos, (gas, luz, gasolina), los atascos en los puertos, la escasez de materias primas y de contenedores o el aumento de los fletes de exportación".

Motivos por lo que el presidente de Confecomerç llama a los consumidores a "adelantar las compras de Navidad, con previsión" y a no concentrarlas en pocos días. No obstante, más allá de problemas puntuales que retrasen el suministro de ciertos juguetes, sobre todo si vienen de China, o de productos electrónicos y de telefonía que usen microchips semiconductores, Torres ha garantizado que "no habrá carestía general" y que el abastecimiento está "asegurado".

En este sentido, ha argumentado que los comerciantes ya llevan tiempo "intentando avanzarse" y hablando con proveedores para responder a las previsiones de demanda, por lo que, salvo que pueda puedan producirse "retrasos por el tema del transporte" y el encarecimiento de algunos productos, Torres no cree que sea una campaña navideña problemática en cuento a disponibilidad de producto.

El presidente de Confecomerç ha avanzado estas previsiones durante la presentación de la campaña 'El Mejor Black, el de Aquí', con la que el pequeño comercio de la Comunitat repartirá un total de 15.150 euros en premios a través del sorteo de 163 vales de compra, con importes que oscilan entre 50 y 300 euros.

Frente al 'Black Friday' habitual, en el que según Torres, las grandes distribuidoras ofrecen descuentos "en muchos casos engañosos", el pequeño comercio propone "premiar" a la clientela, una iniciativa que ya ha puesto en marcha en otras ocasiones pero que esta vez se "vertebra" mucho más, puesto que habrá "premio seguro en todas las localidades" que llevan a cabo la iniciativa.

En total, 70 organizaciones sectoriales, territoriales, gremios y mercados municipales de la Comunitat Valenciana promoverán esta actuación hasta el 28 de noviembre a través de sus comercios asociados adheridos.

CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO

El sistema de participación para los clientes es sencillo: hacer una compra de más de 10 euros en alguno de los comercios participantes, durante el período de la campaña, realizar una foto del ticket, entrar en la plataforma del sorteo