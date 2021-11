Vox apoya que el edil de Infraestructuras deje sus competencias hasta que se aclare la investigación judicial

En una rueda de prensa previa al Pleno, la edil ha aclarado que en Vox nunca hacen "juicios paralelos, ni mediáticos", y "cuando los asuntos están judicializados, esperamos a que sea la propia justicia la que se pronuncie", ha subrayado.

No obstante, ha comentado que desde un primer momento se ha dicho que "sí hay indicios" de la participación del concejal, a lo que ha agregado que "desgraciadamente desde la llegada de José María Bellido y el PP al Ayuntamiento no sólo no se ha trabajando en la transparencia y en el seguimiento de los contratos, sino que se está siendo más laxo".

Según ha expuesto Badanelli, "no es la primera, ni la última vez que se ponen sobre la mesa dudas razonables sobre cómo se contrata en el Consistorio". A su juicio, "es triste, porque esto no contribuye a que la gente confíe en los políticos".

Además, ha mantenido que "si este asunto sigue para adelante, como mínimo, retirar las competencias de la Delegación", a lo que ha añadido que "aún no ha sido declarado culpable, pero en aras de la transparencia y la tranquilidad de los ciudadanos en cuanto al uso del dinero, no sería descabellado que Dorado deje las competencias de Infraestructuras hasta que se aclare el asunto".