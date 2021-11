Risto Mejide desvela un alarmante dato: afirma que hay más de 77.000 sanitarios antivacunas

Aunque el porcentaje de población no vacunada está siendo minoritario, los llamados antivacunas siguen haciendo ruido día tras día. En el último programa de Todo es verdad, que emite Cuatro los miércoles por la noche, el equipo de Risto Mejide invitó al programa a Luis Miguel Benito, un médico que se niega a vacunarse. Con la presencia de varios expertos, consiguieron desmentir todas sus mentiras y dejar en evidencia su discurso. Pero el problema es que precisamente ese discurso haya calado en gente del sistema sanitario español.

El médico insistió en que no quería vacunarse, ya que está en contra de la vacuna del COVID y, como Todo es Mentira ha desvelado en su programa un día después de la polémica entrevista, no está solo. Hasta 77.000 sanitarios de nuestro país han rechazado la vacuna, y pese a todo, siguen trabajando de cara al público. Mientras que en otros países como Francia es obligatoria la vacuna a este tipo de trabajadores, en España aún no hay nada claro al respecto, y eso juega a favor de los antivacunas.

"Lo más grave es que a algunos de esos antivacunas los tenemos atendiéndonos. Es una barbaridad. Cuando he conocido este dato, no daba crédito... Un 7% del total. Personas que se dedican a la sanidad pero que no confían en la vacuna" ha afirmado Risto Mejide totalmente estupefacto, apoyado por sus colaboradores, Susana Díaz y Javier Nart.

Susana Díaz y Javier Nart se sorprenden ante el aumento de los antivacunas. GTRES

"A mí me parece una barbaridad" explicaba Susana Díaz. "Con los miles y miles de fallecidos, teniendo que aguantar estas intervenciones de gente así... Un médico debe protegerte. Alguien que está negando esto, me genera serias dudas para que esté trabajando ahí. Debería haber una obligación en general de la gente que trabaja en el sector público a proteger nuestra salud. Si él no quiere vacunarse, tiene su derecho. Pero que no vaya a trabajar" ha concluido la ex-presidenta de la Junta de Andalucía.