Igea afirma que el pasaporte Covid no busca "estigmatizar" a un sector y se implantaría en base a la saturación

En este sentido, Igea ha señalado que aún "no se han establecido los niveles de corte y saturación a exigir en caso de implantar esta medida, que dependería, preferentemente, de criterios de saturación hospitalaria", aunque "no exclusivamente".

Sobre la legalidad de esta restricción, ya aprobada en algunas comunidades, Igea ha afirmado que Castilla y León se adaptará a la jurisprudencia para estar seguros de su legalidad. Por ello, corresponderá a los servicios jurídicos de la Junta analizar si la implantación del pasaporte Covid es "viable y recomendable para algunas actividades".

"No se trata de instaurarlo en un sector únicamente, sino en aquellos lugares donde el riesgo sea más intenso, como los interiores; no se tata de estigmatizar a un sector concreto sino de prevenir situaciones de riesgo", ha aseverado, aunque no obstante, ha insistido en que "aún no se ha tomado tal decisión porque la medida tiene sus ventajas e inconvenientes".

Entre sus ventajas, ha detallado el "estimular la vacunación o poder controlar la situación en zonas de riesgo pero también plantea un análisis de lo que ha ocurrido en aquellos lugares donde se ha instaurado el pasaporte Covid y si se puede también, de alguna manera, dificultar o estigmatizar la vacunación, entre otras consideraciones".

Sobre la incidencia de la pandemia, Igea ha señalado que le sigue preocupando "porque siempre hay una relación entre esta y la gente que ingresa, aunque ahora ese indicador es mucho menor" pero lo que no quiere el vicepresidente "es que se produzca una situación de saturación hospitalaria".

Sin embargo, en este momento asegura que "ninguna de las provincias obliga a ir más allá" y que, por eso por eso se plantea "en qué situaciones se establecería el pasaporte Covid", aunque todavía no ve una pero "situación de urgencia".

"La vacunación ha convertido la pandemia en una situación más parecida a una gripe estacional intensa que a la vivida en las primeras olas de Covid", ha incidido, puesto que los niveles de ocupación, tanto de UCI como de planta, "siguen siendo bajos y permanecen controlados, mientras que la mayoría de casos funciona con síntomas de atención domiciliaria".