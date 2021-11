Expertos insisten en la necesidad de seguir implementando planes que ayuden a localizar a personas con hepatitis C

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana se ha convertido en referencia nacional, posicionándose como una de las comunidades autónomas con mejores resultados en sus estrategias políticas y sanitarias para la identificación y detección de pacientes diagnosticados y no tratados con el virus de la Hepatitis C (VHC), según las conclusiones de expertos participantes en un simposium en el que han insistido en la necesidad seguir apostando por planes que ayuden a localizar a personas no diagnosticadas.