Galicia no se opondrá a vacunar con la dosis de refuerzo a mayores de 60 pero exige "protocolo y calendario"

"El presidente Sánchez nos ha sorprendido a todos con este anuncio, que también implica vacunar al personal sanitario y sociosanitario", ha apuntado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha remarcado que, aunque Galicia se ajustará, ha advertido que "lo primero que hay que hacer es escuchar" y evitar "incurrir en errores e improvisaciones que ya se dieron en algún supuesto".

Sánchez anunció en la pasada jornada que la Ponencia de Vacunas ha acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 y al personal sanitario y sociosanitario. La propuesta, que se debe llevar a la Comisión de Salud Pública, pretende contar con el apoyo de las comunidades autónomas, con el objetivo de trabajar en la protección de estos colectivos.

En su propia intervención y, posteriormente, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa, Feijóo se ha mostrado proclive a administrar esta dosis de refuerzo a los colectivos en cuestión, pero ha insistido en que hace falta "criterio" y "previsión", lo que se traduce en articular un protocolo y determinar un calendario.

MEDIDAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN NO VACUNADA

Por otra parte, el presidente gallego ha sido preguntado sobre los pasos dados por algunos países en relación a endurecer las medidas para la población no vacunada frente a la covid-19.

"Me parecen razonables este tipo de medidas", ha dicho el presidente gallego, antes de incidir en que no todos los países tienen el mismo porcentaje de inmunización que España, y que "no es lo mismo" contar con el 96% de ciudadanos con doble dosis que, por ejemplo, con solo un 60%.

Gobernar, a juicio del presidente gallego, exige tomar decisiones para proteger la salud del conjunto de los ciudadanos. Y en este contexto, ha asegurado que ve "muy razonable" que en determinados países se exija, por ejemplo, para múltiples acciones, el certificado covid.