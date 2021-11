Violeta Mangriñán sufre un terrible ataque de pánico: "Ha sido horrible y no se me pasaba"

La exconcursante de Supervivientes Violeta Magriñán ha contado en sus redes sociales que ha pasado por una abrumadora experiencia cuando sin previo aviso y sin causa aparente sufrió un ataque de pánico que la asustó en extremo tanto a ella como a su pareja, el también televisivo Fabio Colloriccio.

Violeta ha descrito sus síntomas, nada más levantarse, como "mareada, con taquicardias y el corazón aceleradísimo", además de un "tembleque en las manos", y ha añadido que "estaba sudando".

"Ha sido horrible y no se me pasaba", explica, hasta el punto que incluso su novio, Fabio, ha llegado a asustarse mucho y ambos pensaban que a la joven le "estaba pasando algo muy grave".

"Él dice que es un ataque de pánico, pero me sorprende porque ha sido nada más levantarme y cuando yo he sufrido ataques de pánico ha sido por momentos en los que me he puesto muy nerviosa, pero es que esto ha sido nada más levantarme", explicaba Violeta Magriñán.

"No entiendo nada, pero os juro que no sabéis lo feo que ha sido, a medida que se me iba pasando me entraban ganas de llorar del susto que he pasado", añadía aún angustiada la exconcursante.

Magriñán padece el Síndrome de Hashimoto una enfermedad del tiroides que puede provocar hipertiroidismo y desencadenar episodios de alteración cardiaca, aunque Magriñán ha asegurado que aún tiene que ir al médico para que estudien la causa de este episodio.