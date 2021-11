El Botànic es compromet a incloure la salut bucodental en la cartera pública de serveis sanitaris a proposta d'UP

Així, el nou text resa: la Generalitat Valenciana ha de treballar per a garantir la salut bucodental dels xiquets, xiquetes i adolescents, concretament ampliar els tractaments d'ortodòncia que no tinguen una finalitat exclusivament estètica.

La Conselleria competents estudiarà i impulsarà l'ampliació progressiva de la cartera pública dels servicis d'atenció bucodental del Sistema Valencià de Salut, així com la possibilitat d'estendre el seu accés a la resta de la població.

La síndica d'UP, Pilar Lima, s'ha mostrat "satisfeta" per haver aconseguit introduir la salut bucodental en la Llei de salut valenciana, començant per xiquets, xiquetes i adolescents. "L'exclusió de gran part de serveis en atenció bucodental de la cartera pública impedeix el seu accés a persones amb dificultats econòmiques", ha agregat.

No obstant açò, el dret a tindre una boca sana "no és un capritx, sinó una necessitat que pot tindre conseqüències de salut". "La salut bucodental no pot quedar només en mans privades, sinó que és imprescindible ampliar serveis dins del Sistema Valencià de Salut. En Unides Podem no ens conformem amb reparar els desperfectes que va ocasionar el Partit Popular a la nostra sanitat pública, sinó que hem d'avançar en drets per a la societat valenciana", ha agregat.