Absolen una exalcaldessa de Dénia d'un delicte de prevaricació per la construcció d'una vivenda

Així es desprèn de la resolució, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual es recorda que els fets s'originen en 1996 amb la construcció d'una obra en una parcel·la situada en Denia. Els propietaris d'una finca confrontant van interposar aleshores una reclamació en estimar que s'estava vulnerant la legalitat urbanística.

L'Ajuntament va iniciar aleshores un expedient administratiu i va acordar la suspensió immediata de les obres. A l'any següent es van permetre aquelles obres necessàries per a adequar la construcció del projecte aprovat, encara que continuava la paralització de la resta d'obres.

Com es van començar a fer obres no autoritzades, es va reiterar l'orde de suspensió. En 1999 es va acordar en la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Dénia la demolició de les obres en allò que no s'ajustava a la llicència municipal concedida.

En 2006 es va dictar un altre acord del Consell de Gerència Municipal d'Urbanisme de Dénia pel qual es va deixar sense efecte l'acord anterior i va acordar legalitzar la sobres arreplegades en l'expedient d'infracció urbanística. Els propietaris confrontants van recórrer però el jutjat no els va donar la raó. L'Audiència, després d'estudiar el cas, no veu delicte de prevaricació.