El director Vicent Monsonís porta 'Dripping' a la Filmoteca pel 20 aniversari de la seua estrena

La pel·lícula es projecta el divendres 19 en versió castellana i el dissabte 20 de novembre en versió bilingüe castellana i valenciana. Les dos projeccions són a les 22.30 hores i seran presentades per Vicent Monsonís. La Filmoteca projecta una versió restaurada en 4K d'aquesta comèdia àcida sobre la indústria que envolta a la creació artística, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

'Dripping' té com personatge principal a Sento (Pep Munné), un artista genial però sense sort que viu en un entorn mercantilizado. El seu amic Domingo (Albert Forner) és un 'artista en fase teòrica', que viu esplèndidament gràcies a les rendes familiars.

Els dos es veuran embolicats en una sèrie de peripècies quan una galerista d'art (Gretel Stuyck) oferisca a Sento participar en el concurs de pintura més important del món. En la pel·lícula també intervenen els actors de comèdia Juan Luis Galiardo i el castellonenc Willy Montesinos.

Quan l'òpera primera de Vicent Monsonís es va presentar en la Secció Oficial de la XII Mostra de Cinema del Mediterrani de València, Juan Luis Galiardo la va definir com una "pel·lícula àcrata", per eixa mirada sense prejuís que no es talla i no interromp el seu to crític, fins i tot quan transcorre en llocs emblemàtics de la cultura d'avantguarda de la València de l'època com la desapareguda sala d'exposicions La Gallera, l'IVAM o el Centre del Carme.