Detingut el presumpte autor de l'agressió homòfoba a dos artistes fallers a Ciutat Vella

Segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat, els fets van ocórrer sobre les 11.00 hores del passat diumenge en el barri de Ciutat Vella, quan un home es va interposar davant d'una parella que passejava per la zona per a increpar-los. El presumpte autor dels fets, de 29 anys, suposadament els va llançar insults sobre la seua condició sexual, va escopir a un d'ells i li va propinar diverses patades a l'altre.

Les víctimes haurien intentat allunyar-se del lloc, però el sospitós suposadament els va continuar perseguint, va arribar a aconseguir a un d'ells i li va propinar diverses patades en les cames que li van fer caure al terra, per la qual cosa va haver de ser traslladat a un hospital de València pels serveis sanitaris.

Després de conéixer els fets, els investigadors van iniciar les perquisicions i van esbrinar que, minuts abans, eixe mateix dia, agents de la Policia Local hauria identificat a un home que presumptament va espentar un contenidor per a tallar una via pública del centre de la ciutat, i que podria ser el presumpte autor de l'agressió.

Gràcies a les indagacions policials, els agents van esbrinar que el sospitós seria la mateixa persona, per la qual cosa van iniciar les gestions per a la seua localització. L'home, amb antecedents policials, va ser detingut aquest dimecres com a presumpte autor d'un delicte d'odi i de lesions i ha passat aquest mateix dijous a disposició judicial.

Els dos artistes fallers van denunciar els fets el mateix diumenge davant la Policia i públicament. Segons van relatar, el jove els havia increpat al crit de "maricones de mierda" i un d'ells va arribar a patir una fractura en el peu com a conseqüència de l'agressió.

José Luis i Vicente, de l'empresa 'Artdefoc', es dirigien cap a la seua furgoneta per a assistir a un acte organitzat per una de les comissions en les quals planten falla quan van succeir els fets, que els va portar a refugiar-se en una cafeteria una vegada van aconseguir fugir del seu agressor.

Comissions falleres, la Junta Central Fallera i responsables públics van condemnar l'agressió. Entre ells, l'alcalde, Joan Ribó, qui va afirmar: "A València no cap la violència i l'odi. Som una ciutat de pau i amor".