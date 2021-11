La alcaldesa de Arrecife (Lanzarote) cesa a los concejales del PSOE acusándoles de deslealtad e inacción

Así lo ha anunciado este jueves durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas y los cambios en el seno del grupo de gobierno municipal, que hasta ahora se sostenía con los seis concejales del PP, los cinco del PSOE y los dos de Somos Lanzarote-NC-Frente Amplio; frente a la oposición conformada por los ocho ediles de CC, los tres de Lanzarote en Pie-Sí Podemos-Equo y el concejal no adscrito Carlos Alberto Alférez.

Pérez ha hecho especial hincapié en que se trata de una decisión "dura" y "no deseada" pero "meditada" y "madurada" debido a que la voluntad inicial era que el pacto saliera adelante.

HABLARÁ CON LANZAROTE EN PIE Y CON CC

A partir de ahora, el resto de partidos que conforman el pacto seguirán en el mismo y la alcaldesa ha firmado que mantendrá contactos tanto con Lanzarote en Pie como con Coalición Canaria para que se incorporen al gobierno municipal, pudiéndose dar la circunstancia de que todas las formaciones menos el PSOE tengan algún área de responsabilidad en el Ayuntamiento.

Pérez ha tomado la decisión de prescindir de los concejales socialistas que llevaban las áreas de Hacienda, Cultura, Policía Local y Festejos. "Tengo que reconocer que he adoptado esta medida al límite de la paciencia y también al límite de la tolerancia", dijo.

"Desde el inicio de la legislatura -continuó- se han producido situaciones de deslealtad, algunas de ellas humillantes que no voy a relatar por amor propio, por parte de algunos concejales socialistas, a lo que hay que añadir inacción y falta de profesionalidad".

Aquí, expuso que frente a la "parálisis" en las áreas gestionadas por el PSOE, en la Concejalía de Deportes ha ocurrido lo contrario y valoró que Roi González haya desarrollado "un extraordinario trabajo" con su dedicación, al tiempo que aseguró que le ha pedido que continuara en el cargo, lo cual el socialista rechazó por el cese del resto de sus compañeros de partido.

La primera edil observó que su convicción era que el pacto asumido en 2019 continuara pero que, sin embargo, se ha encontrado con dificultades por las "vulneraciones" y las "faltas de rigor y de responsabilidad" del PSOE con "bloqueos constantes" en la tramitación administrativa y de "importantes proyectos" para el desarrollo de Arrecife.

Apuntó que muchos de los incumplimientos a los que se refiere han quedado en los medios de comunicación dejando constancia de los mismos y señaló que muchos otros han quedado en el desconocimiento de la opinión pública.

Pérez recordó como ejemplo que tan sólo un mes después de la firma del pacto, el teniente alcalde firmó un convenio con el Cabildo para la organización y la gestión de unas fiestas sin que se le informara. "No tenía ni idea -expuso-, es más, me enteré por un medio de comunicación".

Por otra parte, lamentó de igual modo la falta de "seriedad" del PSOE ante la Junta de Gobierno, ya que, entendió, los concejales socialistas se "ausentaban" para evitar que hubiera 'quórum' y no pudieran someterse a votación determinados convenios.

NO VE MOTIVO PARA QUE SE ROMPA EL PACTO CON EL PSOE EN EL CABILDO

Finalmente, al ser cuestionada por si la ruptura de este pacto con el PSOE va a afectar al acuerdo que populares y socialistas tienen en el Cabildo de Lanzarote (en este caso la presidenta es del PSOE), la alcaldesa opinó que no sería "lógico" que cesaran a los consejeros populares de la Corporación insular.

"Nosotros no hemos planteado en ningún caso un pacto ideológico -comentó-. Hemos planteado un pacto por el bien de la ciudad y de la isla. Es verdad que yo no he tenido tanta suerte porque la presidenta ha tenido la suerte de tener consejero del PP absolutamente leales y disciplinados".

Con todo, indicó que en el Cabildo ocurre todo lo contrario de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Arrecife. "No he tenido suerte con las personas", concluyó Pérez.