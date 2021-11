PSPV coincideix en una taxa turística "voluntària i municipal" però insisteix que no es resol "a corre-cuita"

Així ho ha asseverat el portaveu socialista després que Compromís i Unides Podem hagen presentat finalment sense el PSPV l'esmena per a incloure la taxa turística en la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat per a 2022, un impost d'entre 0,5 i 2 euros per dia per als turistes que visiten la Comunitat Valenciana que podrien augmentar els ajuntaments.

Per a Mata, ara "hi ha un espai de racionalitat" i pareix que els grups de Compromís i Podem "han assumit que serà una taxa voluntària i municipal, la qual cosa esbrossa l'obstacle més important".

Ha agregat que aquest assumpte "és una cosa de tanta envergadura i que ataca a moltes sensibilitats que cal fer-ho bé". En aquest sentit, ha recalcat el seu "compromís" de tramitar una proposició de llei quan passe el pressupost, "perquè no anem a fer a corre-cuita una cosa tan complexa que, a més, pot arribar a afectar el 59 per cent de les valencianes i valencians que ens movem dins de la Comunitat".

"CAL RESOLDRE MOLTES COSES"

Així, ha subratllat que "cal resoldre moltes coses". "Cal parlar amb el sector, jo he parlat amb els sindicats i manifesten la seua preocupació sobre si això afectarà a l'Imserso o no, o què passa amb les competicions esportives de gent que s'ha de desplaçar d'Alacant a Castelló", ha posat com a exemple.

"A mi em pareix molt bé dir que, en el cas d'una persona que vinga d'Ámsterdam a estar en un hotel de València, la ciutat deuria tindre uns mecanismes de compensació per a poder netejar millor els carrers del centre o més garanties que tot estiga bé, però això no ho podem aplicar, per exemple, a Benidorm, on compren milions de pernoctacions a través de turoperadores o l'Imserso que paga vint euros al dia per esmorzar, menjar, berenar i sopar i habitació, ja que eixos dos euros és el deu per cent i això perjudica els treballadors, als empresaris i a molta gent".

Ha insistit el representant del PSPV que la coincidència en què siga una taxa "voluntària i municipal és una gran notícia", però ha posat el focus en el "com".

I ha repetit: "Jo em compromet a tramitar una proposició de llei quan passe açò i que el Botànic puga tindre una taxa de pernoctacions en condicions d'acceptada per tots".