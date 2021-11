AMP.- Compromís votarà a favor dels Pressupostos Generals de l'Estat 2022 després d'un acord que millora el finançament

Així ho ha anunciat el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, en una roda de premsa que ha oferit aquest dijous a València per a presentar les esmenes que ha aconseguit aprovar la coalició.

Segons Baldoví, "el govern ha entès una cosa que han dit reiteradament els experts, que hi ha un dèficit de 16.000 milions en el sistema per a pal·liar les diferències entre autonomies". "Han entès que sense posar més diners, l'acord seria improbable", ha agregat.

Per al diputat, és un "bon acord" per als valencians, per la qual cosa s'ha mostrat "raonablement satisfet". "Ens haguera agradat més? Sí, però podem arribar on podem arribar", ha asseverat.

No obstant açò, ha manifestat que no estarà "content" fins que no veja la proposta del Govern. Malgrat açò, ha valorat que la ministra María Jesús Montero "s'ha compromès a presentar un document", que és "l'avanç més gran dels últims ministres". "Amb qui no podem estar contents és amb (Cristóbal) Montoro -el titular d'Hisenda amb el Govern del PP-, que tenia totes les ferramentes i no va fer absolutament res", ha agregat.

25,8 MILIONS EN ESMENES

Baldoví també ha subratllat les esmenes de Compromís que es van aprovar aquest dimecres al costat del PSOE. En total, s'han sumat 25,8 milions en diferents propostes d'infraestructures, cultura i agricultura.

Així, hi haurà 13 milions per a la línia ferroviària de Sagunt a Terol -presentada amb Teruel Existe-; 200.000 euros per a la redacció del projecte del tren de la costa, 11,5 milions per a millorar les Rodalies a Alacant; 500.000 euros per a la redacció del projecte de connexió entre l'Aeroport de l'Altet, Elx i Alacant.

També augmenta en un milió d'euros la partida per al Palau de les Arts, que així dobla la seua dotació; 100.000 euros per a les societats musicals valencianes, per a les quals s'havien pressupostat 8.000 euros i 500.000 euros per a la lluita contra el cotonet en la citricultura valenciana.

A més, Compromís "ha consolidat en els pressupostos de 2022 les esmenes que va aconseguir en l'anterior exercici com són els 38 milions per al transport metropolità, 60 milions d'euros per a l'ampliació del finançament de la dependència i el pagament del deute de la Marina de València".