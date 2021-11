Compromís veu les esmenes del Govern a la llei de Memòria un "pas avant" encara que tinga "pocs efectes pràctics"

Així s'ha manifestat Baldoví aquest dijous a València, on ha considerat que el Govern ha fet un pas ja que "al final reconeixerà que hi ha hagut crims de la dictadura". PSOE i Unides Podem van pactar aquest dimecres una trentena d'esmenes al projecte de Llei de Memòria Democràtica que, com a element destacat, contemplen que els crims de lesa humanitat, genocidi i tortura que es van cometre durant el franquisme no gaudisquen de l'empara de la normativa d'amnistia promulgada en 1997.

Per a Baldoví, açò "serà més una reparació moral que no de tot el que es va saquejar durant la dictadura", per la qual cosa, al seu juí, "és insuficient".