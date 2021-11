Detecten tres nous abocaments il·legals en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Mijares

El servei de Guarderia Rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Mijares, format pels ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha trobat tres nous abocaments il·legals dins del paratge fluvial formats per runes d'obra d'alguna vivenda particular, sis pneumàtics de cotxe gastats i pots buits de pintura amb fustes trencades.

Els residus han sigut abandonats en diversos llocs del paisatge protegit. Les deixalles han aparegut amuntonades, algunes en llocs ben visibles com l'abocament de runes d'obra i uns altres en llocs millor amagats com és el cas dels pneumàtics i els pots de pintura i silicona. El servici de Guarderia rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Mijares ha estès acta dels tres nous abocaments il·legals.

Aquesta infracció, considerada molt greu per abocament en espai protegit, podria costar una multa molt elevada a la persona o persones responsables, segons ha informat el Consorci en un comunicat.

En els últims anys la quantitat d'abocaments en la desembocadura del riu Mijares han disminuït considerablement però encara hi ha particulars o empreses que s'atreveixen a llançar els desaprofitaments, alguns potencialment contaminants com els pneumàtics o els pots de pintura i silicona, en un espai preservat que arreplega les figures de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Mijares declarat per la Generalitat Valenciana en 2005, Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Zona Humida Protegida i Lloc d'Interés Comunitari (LIC) inclòs en la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Mijares ha recordat que tots els abocaments il·legals realitzats en el paratge fluvial són perseguits i denunciats, tant per la guarderia rural com pel Servici de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil o per les policies locals dels tres ajuntaments responsables com Borriana, Almassora i Vila-real.

ELEVADES MULTES

Els infractors s'enfronten a elevades multes econòmiques per abocar il·legalment qualsevol residu o runes en una zona protegida com és el tram baix del riu Mijares.

El Consorci ric Mijares ha aclarit que en les tres poblacions implicades en la conservació de l'espai fluvial com són Almassora, Borriana, Vila-real o en qualsevol altra ciutat situada prop de l'espai protegit existixen ecoparcs on es poden depositar runes i un altre tipus de deixalles de forma totalment gratuïta, així com també existeixen servicis municipals de recollida de voluminosos.