Beatriz Luengo y Yotuel Romero vuelven a casarse en Las Vegas por todo lo alto

Cuando el amor sigue existiendo, los números dan un poco igual. Ni bodas de plata, ni bodas de perla, ni bodas de rubí. Aunque solo sean 14 años, si son suficientes para repetir celebración, ¿por qué no volver a casarse? Es lo que han pensado Beatriz Luengo y Yotuel Romero, que coincidiendo con el aniversario de la primera vez que se dijeron "sí, quiero", han vuelto a pasar por el altar.

Lo han hecho, eso sí, de forma especial. Porque la pareja de músicos querían que fuese en el mismo sitio en el que en 2008 se casaron por primera vez y para ello se han trasladado hasta el desierto de Nevada. En concreto, claro, a la gran ciudad que allí nació: Las Vegas.

"Érase una vez Elvis, Yotuel, y yo en Las Vegas un 16 nov del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos", ha comenzado escribiendo la artista de 38 años en su Instagram (donde tiene más 730.000 followers) junto a una serie de fotografías de tan especial momento.

"Ha sido perfecta a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", ha continuado Beatriz.

La cantante de Como tú no hay 2 o Caprichosa vuelve a considerar que ha sido una boda "perfecta": "Estabas tú, mi Yotu, mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mí fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos".

Luengo ha recordado algo que le dijo saltándose los votos del cura ("Ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos dos hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así") y le recuerda al músico cubano que le ama porque con él todo es perfecto sin importar "las circunstancias alrededor".

"En mitad de toda la felicidad, La Húngara nos cantó y fue el mejor de los regalos y antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Donés, que estuvo en nuestra primera boda, y mirando al cielo he recordado que Vivir es urgente. Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros", ha finalizado la artista.

Su pareja, sin embargo, ha sido mucho más escueto, con un mensaje tan poético como este: "Empecé a creer en Dios en el justo momento en que él te puso en mi camino, Beatriz. Te quiero, B". Multitud de amistades como Miguel Ángel Muñoz, La Mala Rodríguez, Belén López, Vanesa Romero, Rossy de Palma o Jedet les han dado la enhorabuena.