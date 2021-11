La desfilada per a adoptar gossos abandonats torna al Bioparc després de la parada de 2020

Des del parc valencià recorden que encara queda molt camí per recórrer perquè el maltractament i l'abandó d'animals segueix sent un terrible problema, "especialment al nostre país".

Conjuminar forces és fonamental per a denunciar aquesta situació, així com per a conscienciar i mobilitzar a les persones cap a l'adopció d'animals. Amb aquesta missió, la protectora i la fundació van emprendre l'il·lusionant repte d'organitzar el que ja s'ha convertit en una cita imprescindible, les desfilades de gossos abandonats.

Enguany "amb més entusiasme que mai", el diumenge 19 de desembre arranca la desfilada al migdia a la plaça d'entrada a Bioparc com a zona de lliure accés i oberta al públic.

Durant l'inici de la pandèmia, el compromís amb el benestar animal va prevaldre i es van celebrar dos edicions virtuals que van aconseguir que nombrosos cans trobaren una llar. Tornar al format presencial és "esperançador", ja que l'ambient d'amor i respecte pels animals tornarà just abans de Nadal.

Un moment per a recordar que els animals no són joguets ni "coses" que puguen regalar-se sense pensar en les conseqüències. I, al mateix temps, la millor ocasió per a conscienciar sobre l'adopció responsable com la millor opció per a els qui vullguen compartir la seua vida amb una mascota.

COMPROMÍS SOLIDARI

Adoptar un gos és una experiència meravellosa i un compromís solidari de gran responsabilitat. Per açò, el 19 Desfilada d'AUPA donarà a conéixer les històries d'alguns dels gossos que amb enorme dedicació cuiden en la protectora i que anhelen trobar una llar amb el qual compartir el seu amor i fidelitat.

Bioparc es promociona com a "oci amb causa" i així ho reflecteix en campanyes com BIOweekends amb la qual ofereix tots els dissabtes i diumenges de novembre mil entrades a un preu de 16 euros per a compres, solament a través del seu web. Un euro es dedica, mitjançant la seua fundació, a la defensa de les rates penades com l'espècie més emblemàtica per als valencians i per estar amenaçada.