La Comunitat Valenciana registra 766 denúncies per delictes contra la llibertat sexual de menors en 2020

A la Comunitat Valenciana es van interposar un total de 766 denúncies per delictes contra la llibertat sexual en 2020 que tenien com víctima un xiquet o una xiqueta, segons les últimes xifres del Ministeri de l'Interior. Per províncies, València és la que més casos alberga, amb 379 casos, seguida d'Alacant, amb 298 denúncies, mentre que a Castelló es van interposar 89 denúncies per abusos i agressions sexuals.

Aquestes són alguns de les dades de l'anàlisi 'Los abusos sexuales hacia la infancia en España' que publica Save the Children amb motiu del Dia Mundial de la Infància que se celebra el dissabte 20 de novembre.

En aquest treball, Save the Children torna a alertar sobre la gravetat dels abusos sexuals que pateixen els xiquets i les xiquetes, així com el calvari judicial quan denuncien.

"Quan un xiquet o una xiqueta ha sigut víctima de violència, ja hem arribat tard com a societat. La prevenció és la clau, però si eixa violència arriba a ocórrer, és fonamental que continuem protegint a eixe xiquet o eixa xiqueta i evitar que visquen processos que els poden fer encara més vulnerables i revictimitzant-los. És necessari que la Justícia estiga a l'altura de la infància", assenyala el director de Save the Children a la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, en un comunicat.

L'edat mitjana d'inici dels abusos, els 11 anys i mig

A Espanya, un 44,7% dels abusos sexuals comesos cap a menors d'edat es produeixen entre els 13 i els 16 anys, tot i que l'edat mitjana en la qual els xiquets i les xiquetes comencen a patir abusos és molt primerenca, als 11 anys i mig. Així ho conclou Save the Children després d'analitzar 394 sentències judicials d'abusos sexuals comesos cap a la infància entre 2019 i 2020, corresponents a 432 víctimes. L'organització afig que en el 78,9% dels casos les víctimes són xiquetes i xiques adolescents.

Quant a l'agressor, Save the Children indica que el 84% dels abusadors són coneguts, en major o menor grau, pels xiquets i les xiquetes. Entre els espais més comuns on es produeixen els abusos destaca l'entorn familiar amb quasi la mitat (49,5%) dels casos analitzats, sent la figura del pare la més freqüent.

D'acord a les dades del Ministeri de l'Interior corresponents al 2020, el 50% de les denúncies rebudes per abusos i agressions sexuals té com víctima un menor. En total, es van presentar 5.685 denúncies per delictes contra la llibertat sexual que tenien com víctima a xiquets, xiquetes i adolescents.

Pel que fa a la Comunitat Valenciana, es van interposar 766 denúncies per delictes contra la llibertat sexual que tenien com víctima un menor d'edat, de les quals més del 80% tenen com víctima una xiqueta (617 xiquetes enfront de 149 xiquets). A més, pràcticament la meitat (49,5%) de les denúncies rebudes per aquest motiu té com a víctima un menor de 18 anys.