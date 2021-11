Cultura destina 300.000 euros perquè les biblioteques adquirisquen material informàtic i mobiliari

Aquestes ajudes contribuiran al finançament, fins al màxim del 50 per cent, de les despeses ocasionades en l'adquisició d'equipament com a ordinadors i els seus diferents components, així com qualsevol altre element material necessari per al seu funcionament o ús (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, pantalles planes, perifèrics, unitats d'emmagatzematge, targetes gràfiques, ratolins, auriculars, dispositius de lectura òptica de codi de barres, impressores, escàners, etc.), tauletes, lectors de llibres electrònics i 'programari' necessari per al funcionament del material informàtic objecte de subvenció ('programari' de sistemes i el 'programari' d'aplicacions que no siguen sistemes de gestió bibliotecària).

També se subvencionarà el mobiliari específic per a biblioteques (taules, cadires, butaques, pufs, calaixeres, prestatgeries, carros de transport de llibres, elements d'emmagatzematge de materials especials, revisters, etc.).

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també podran sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d'algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques.