Compromís i UP presenten la taxa turística sense el PSPV, de fins a 2 euros i ampliable pels ajuntaments

L'esmena, registrada aquest dimecres abans del tancament del termini a mitjanit, defèn la creació d'un "impost valencià d'estades turístiques" com a tribut indirecte, "instantani" i propi de la Comunitat. Per la seua banda, els socialistes van advertir fa uns dies que la implantació era complicada i que era millor plantejar-la com un compromís de futur.

Segons la proposta de Compromís i UP, aquesta taxa hauria de ser compatible amb altres tributs propis i es pagaria tant en establiments hotelers com en càmpings, àrees per a autocaravanes, cases rurals, albergs, acampades en finca particular, blocs i conjunts de vivendes turístiques i creuers que facen escala en un port valencià.

Es pagaria en qualsevol moment abans del final del viatge i estarien lliure de l'impost els menors de 16 anys, les estades subvencionades per programes socials d'administracions públiques de qualsevol país de la UE i les pernoctacions per motiu de salut o per força major.

Tota la seua recaptació aniria destinada a inversions i despeses vinculades a la promoció, impuls, protecció, foment i desenvolupament d'infraestructures turístiques. La gestió i inspecció correspondria a l'Agència Tributària Valenciana, mitjançant un codi d'identificació dels establiments on caldria pagar-la.

En particular, els ingressos s'invertirien en polítiques d'accés a la vivenda, especialment en zones afectades per un increment de preus per l'augment del turisme, a la defensa del medi ambient i la seua promoció com a "element turístic diferenciador" o a l'impuls de bones pràctiques laborals i a la lluita contra la precarietat en el sector turístic.

També beneficiaria als servicis dels quals gaudixen els turistes a la Comunitat, les infraestructures i dotacions turístiques, la lluita contra l'intrusisme i el frau en el sector i la promoció de la regió dins de la política de desestacionalització.

QUANT ES PAGARIA?

Segons l'esmena dels dos socis, la taxa turística valenciana oscil·laria entre 0,5 i 2 euros per dia encara que l'estada siga inferior. Sobre la quota íntegra de l'impost s'aplicaria una bonificació del 100%.

En concret, pagarien mig euro per jornada els turistes que s'allotgen en hotels rurals d'una a tres estreles, blocs i conjunts de vivendes turístiques de categoria estàndard, pensions, albergs de ciutat i albergs turístics de categoria estàndard, càmpings, àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes i acampades en finca particular.

La taxa seria d'un euro per dia per als visitants d'hotels i aparthotels d'una a tres estreles, d'hotels i cases rurals de tres i quatre estreles, blocs i conjunts de vivendes turístiques de primera categoria i albergs turístics de categoria superior.

Un euro i mig pagarien els que s'allotgen en hotels de tres i quatre estreles, hotels rurals i cases rurals de quatre estreles superior, cinc estreles o gran luxe, blocs i conjunts de vivendes turístiques de categoria superior i embarcacions de creuers turístics. I dos euros abonarien les persones que opten per hotels i aparthotels de quatre estreles superior, cinc estreles o gran luxe.

RECÀRREC MUNICIPAL, SANCIONS I CONTROL

L'esmena planteja que els ajuntaments puguen establir un recàrrec sobre la taxa turística de fins a un màxim del 100% del seu valor. Aquesta recaptació addicional s'entregaria als propis municipis en la forma en la qual s'establira, encara que per al recàrrec no hi hauria bonificació al 100%.

En cas de no abonar la taxa, l'esmena preveu sancions d'acord a la Llei General Tributària i a la resta de normes complementàries, amb multes de 300 euros en cas de consignació completa o inexacta o falta de consignació en l'autoliquidació. Es considerarà infracció greu la falta d'ingrés de l'impost, amb multes proporcionals i graduals.

Per al control, la proposta estableix que la direcció general de Policia subministrarà a través de mitjans electrònics les dades del registre de persones allotjades en els establiments turístics de la Comunitat que siguen estrictament necessaris per a comprovar la taxa. També les autoritats portuàries valencianes haurien de remetre en el primer trimestre de cada any la relació de creuers que han fet escala durant l'exercici anterior.

I d'acord a la Llei de Protecció de Dades, la Hisenda valenciana podria cedir les dades obtingudes de la gestió de l'impost a Turisme CV, àrea adscrita a Presidència de la Generalitat, previ procés de dissociació i anonimització. Finalment, l'esmena deixa la possibilitat que es modifique qualsevol aspecte en les futures lleis de pressupostos.