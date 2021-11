Empleo trabaja para que las partes del conflicto del metal, "condenadas a entenderse", vuelvan a reunirse

"Estamos en el camino de que se vuelvan a sentar y puedan llegar" a este "tan ansiado acuerdo" este jueves o "cuando ellos estén dispuestos", ha señalado Blanco, en declaraciones a los periodistas, en el marco de un acto en Granada para presentar la ampliación del Pabellón Cultura de la Prevención del Parque de las Ciencias.

La titular andaluza de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha hecho estas valoraciones después de que la reunión convocada este pasado miércoles por su departamento con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y representantes sindicales haya concluido sin acuerdo tras más de 12 horas de negociación. Ahora mismo es el asunto "con diferencia", que más "importa" en la Consejería, ha detallado.

El foco del conflicto se centra en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año. Tras lamentar que no se ha llegado a ningún acuerdo en el encuentro, que finalizaba en la madrugada de este jueves, Rocío Blanco ha detallado que "ha habido algún acercamiento de posiciones", si bien la parte patronal pide un convenio a tres años y una subida del 1,6 por ciento en 2022, y del 2,3 en 2023, mientras los sindicatos no lo ven suficiente y "no quieren hablar de un convenio a tres años y sí piden una cláusula de revisión del IPC", que es "quizás" la "mayor distancia que tienen entre las partes".