El Govern afirma que "antes de cerrar la cultura o reducir los aforos, se pedirá el certificado Covid"

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, descarta por ahora nuevos cierres en el sector cultural o una reducción de aforos y horarios ante un cambio de tendencia en los indicadores Covid. "No está prevista ninguna de estas medidas", ha precisado en una entrevista. Garriga ha señalado que antes de hacer bajar el telón a los equipamientos o reducir el público, se optará por pedir el certificado Covid en la entrada, una decisión que ahora está "en estudio" y que se tomaría solo "cuando realmente haga falta".

La consellera ha celebrado el "salto importante" en los presupuestos destinados a la cultura el 2022, un paso previo "hacia el 2%". "Estamos absolutamente comprometidos al llegar al final de la legislatura. No me puedo imaginar que no sea", asegura.

Según la consellera, el consejo asesor de Salud está evaluando la ampliación del uso del pasaporte del coronavirus y la Comisión Covid del Govern "tiene que acabar decidir". "Tenemos que ser conscientes que es una limitación de derechos fundamentales, no se puede tomar alegremente, sino solo cuando realmente haga falta", añade. Tampoco prevé ni cierres ni limitaciones en la cultura popular típicamente navideña, como los Pastorets o las cabalgatas de Reyes.

Garriga ha reconocido que el sector cultural ha sido de los más afectados por la pandemia y destaca la "resiliencia", la "generosidad" y las "ganas de trabajar". Por eso, ha anunciado que iniciarán una campaña que, bajo el lema 'Emociónate', instará los catalanes a regalar cultura en Navidad con el objetivo de volver a llenar las salas.

La consellera ha constatado su satisfacción por el "salto importante" que suponen las cuentas destinadas a la cultura para 2022, a pesar de que reconoce que es solo "un primer paso" hacia el reivindicado 2% cultural.

En este sentido, Garriga ha destacado que los aumentos de partidas se notarán especialmente en la programación y contenidos de los equipamientos culturales catalanas, que desde 2011 han tenido que destinar gran parte de los presupuestos públicos en el mantenimiento. "Se notará enseguida", augura. A la vez, destaca la "mejora sustancial" de los números a la cultura popular y el asociacionismo, uno de los sectores "más menguados" en presupuesto los últimos años.

Mejoras en los presupuestos del Estado

En cuanto a las cuentas estatales, la titular del departamento ha reconocido que faltan "muchas cosas", como el conocido popularmente como el 'fondillo', una compensación del Estado a la Generalitat que devolvía un año después la inversión que el Govern había hecho al audiovisual en versión original catalana y que se perdió en 2013.

"Es mucho dinero que iría a parar a la VOSC y nos iría bien", asegura. También reclama incrementar la inversión en los equipamientos nacionales en los que el Estado forma parte de los consejos de administración. "Hay muchísimas cosas en las cuales podrían mejorar y no lo están haciendo", afirma.