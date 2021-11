Luis Zahera visita el Teatre Flumen de València amb el seu monòleg 'Chungo'

Guardonat en 2019 amb el premi Goya al millor actor de repartiment pel seu paper en 'El reino', el retrat de la corrupció política dirigit per Rodrigo Sorogoyen. Així, en la seua llarga carrera ha brillat també en sèries i pel·lícules com a 'Celda 211', 'El hijo de Caín', 'Loco por ella', 'Alatriste' o 'Vivir sin permiso'.

L'intèrpret nascut a Santiago de Compostel·la visitarà per primera vegada el Teatre Flumen per a donar un repàs des de l'humor a les seues experiències, tant personals com viscudes en el món de la faràndula, que li han portat a interpretar "papers de rar, de no molt llest o sempre de 'xungo'". I és que, com el mateix Zahera afirma, va descobrir que tenia "cara de xungo veient 'Los ángeles de Charlie'".

I és que no és difícil imaginar que, malgrat sentir-se una miqueta fart de la vida, de la crisi i de no tindre papers de galant, com explica en el seu monòleg, Luis Zahera es troba també agraït a eixa cara de xungo que li ha permès encadenar de forma quasi ininterrompuda tants grans treballs al cinema, al teatre i la televisió.

Zahera es pujarà a l'escenari del Teatre Flumen el dissabte 4 de desembre a les 23 hores, com a part de les sessions que, cada divendres i dissabte, aposten per una variada oferta de propostes escèniques en les quals l'humor, la provocació i les emocions fortes són els ingredients principals.