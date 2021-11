El profesor de la UPV Eduardo Rojas, elegido presidente de PEFC International

Eduardo Rojas Briales, profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido elegido nuevo presidente del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), "la organización de certificación forestal más importante del mundo", ha anunciado la universidad.