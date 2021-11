Detectan un caso positivo de viruela del mono de un paciente que venía de Nigeria en EE UU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado un caso de viruela del mono en una persona de Maryland, estado de EE UU. Este es el segundo caso en 2021 que se detecta en una persona que viaja de Nigeria al país del continente americano, publica NbcNews.

Estos centros han afirmado que el paciente se encuentra aislado y atendido y que este caso se debe a una cepa del virus que lleva en Nigeria varios años. También dijeron que el riesgo de que el virus se extendiese en la población es bajo o casi inexistente.

La enfermedad se da sobre todo en África Central y Occidental. En EE UU, el último brote tuvo lugar en 2003, cuando 47 personas enfermaron por la viruela. El motivo fue que se importaron roedores africanos en el país así como perros de la pradera. Estos casos experimentaron fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Además, a una semana o catorce días tras la primera exposición al virus, aparecen erupciones que comienzan en la cara y se extienden a distintas partes del cuerpo. Los síntomas iniciales a su vez son similares a la gripe.

La viruela del mono provoca fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, además de la aparición de erupciones

Aunque la enfermedad pocas veces acaba con la vida de los enfermos, esta suele durar de dos a cuatro semanas y los pacientes pueden ser contagiosos hasta que las erupciones se convierten en costras.

A su vez, los centros han contactado a la aerolínea en la que viajó el pasajero para comunicarse con el resto de viajeros y controlar posibles contagios.

El virus se contagia a través de gotas respiratorias que se expanden por el aire cuando una persona estornuda o tose. El uso de la mascarilla y las medidas sanitarias contra el COVID-19 reducen la posibilidad de que alguien más se haya infectado.

Las autoridades sanitarias de Maryland han declarado según recoge The New York Times que ''no se recomiendan precauciones especiales para el público general''.

Un problema real en Nigeria

Los Centros de Control y Prevención declaran que Nigeria se enfrenta a la viruela del mono desde 2017. La enfermedad en este país reapareció después de 40 años sin casos. Desde ese año se han confirmado un total de 218 casos en el país y ocho viajeros internacionales que venían del país.

La viruela del mono se encuentra en ratas, ratones y conejos aunque también puede hallarse en productos de origen animal infectados. La infección puede producirse a través de la mordida o el arañazo del animal.