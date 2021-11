Apenas habían transcurrido cinco minutos de Pleno en la Asamblea de Madrid cuando la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha aludido al hermano de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, ha parado su intervención con un "mal empezamos". En la mente de todos ha irrumpido lo sucedido la semana pasada, cuando la diputada socialista María del Carmen López dijo desde la tribuna que el hermano de la presidenta regional iba por los hospitales sugiriendo a qué empresa adjudicar contratos. Fue llamada al orden tres veces por esta afirmación y por tanto expulsada del hemiciclo, pero se negó a irse y la bronca política que iba en aumento acabó con todos los grupos de izquierda y Vox fuera del salón de plenos.

Este jueves, a punto ha estado de reproducirse el incidente, pero se ha quedado en un rifirrafe puntual que la marcha natural de la sesión de control ha enterrado, pero que pudiera volverse a reproducir a lo largo de la larga sesión plenaria de esta jornada -se espera que se prolongue más de diez horas- porque la tensión política entre los grupos es evidente. Porque, una vez más, lo que ha puesto de relieve el encontronazo es la distancia abismal que separa a la oposición madrileña y al Gobierno autonómico y la falta de confianza de los grupos de la izquierda en la presidencia de la Cámara.

"Disculpe, estoy planteando una cuestión que sucedió el pleno pasado y me está corriendo el tiempo", ha contestado la portavoz de Unidas Podemos cuando Carballedo le ha cortado a modo de toque de atención por mencionar al hermano de Ayuso. "A la cuestión", ha insistido la presidenta de la Asamblea. Y la cuestión iba sobre los contratos de emergencia realizados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia, que es el trasfondo de todo este asunto que ha adquirido ya la condición de polémica.

Carolina Alonso ha seguido su argumentación preguntando a Díaz Ayuso si estaba al tanto de lo que sucedió el pasado jueves, ya que en el momento álgido del pleno no estaba en la Cámara ni acudió a votar a última hora. "Podría pensar alguien que tiene algo que ocultar... Piense bien lo que va decir: las respuestas de hoy pueden ser las imputaciones de mañana", ha aseverado la portavoz morada.

"Hay pocas empresas que se están repartiendo contratos a dedo", ha proseguido Alonso, para incidir en una adjudicación de 1,5 millones "a un amigo de la infancia" y afirmar que la empresa en la que trabaja el hermano de Ayuso "se ha llevado 10 contratos". "Diez contratos y cero explicaciones", ha remarcado la portavoz de Unidas Podemos, para destacar que las adjudicaciones por el procedimiento de emergencia son "la puerta abierta a la corrupción" y por eso necesitan más controles y documentación.

"Yo no he intervenido en mi vida en un solo contrato", ha aseverado Díaz Ayuso en su turno de palabra. "No tengo ninguna relación laboral con mi familia y la Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro", ha añadido en relación a la petición de archivo de la querella por el caso Avalmadrid que trascendió este miércoles.

Díaz Ayuso ha calificado esta denuncia contra ella como "la última intentona" contra ella de Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea, a la que ha calificado de "fracasada abogada".

Unidas Podemos se queda sin alusiones

Los términos de esta alusión han enfadado al grupo morado Tras finalizar el turno de la presidenta, Carballedo ha hecho intención de proseguir con el orden del día, dando la palabra a la portavoz de Vox, pero Carolina Alonso ha pedido intervenir con la intención, se entiende, de responder de la alusión a su compañera de filas. Pero no ha sido posible. Alonso empezado a justificar que pedía la palabra "por haberse faltado gravemente al respeto" a Alejandra Jacinto, y en ese momento Carballedo le interrumpido preguntándole por qué artículo del reglamento pedía la palabra. "No se atropelle... Serenidad", ha añadido la presidenta.

"Me ha atropellado usted a mí, señora Carballedo, me ha atropellado dos veces ya desde que ha empezado el Pleno", ha señalado Alonso, visiblemente molesta. "Señora diputada, no tiene la palabra. Siéntese, por favor", ha aseverado Carballedo. "Señora diputada, le he pedido qué artículo. No me lo da, así que voy a dar la palabra a la portavoz de Vox. Dejen por favor de entorpecer la buena marcha del debate", ha añadido, y ha continuado el orden del día con la intervención de Rocío Monasterio y posteriormente de Juan Lobato, portavoz del PSOE, que se ha referido al de hoy como "el primero después del pleno de la censura parlamentaria".

Ayuso tacha de "insidias" las acusaciones

Después, en el turno de palabra de la portavoz de Más Madrid ha vuelto a salir el tema de la contratación de emergencia. Mónica García preguntaba por la sanidad pública y durante su intervención ha señalado, dirigiéndose al Gobierno del PP, que confunden "ser valiente con tener valor y la verdad es que hay que tener mucho valor para en plena pandemia hacer negocios con amigos o con familiares".

La presidenta autonómica ha considerado que había "insidias" en las palabras de García y le ha animado a llevarlas "a todos los tribunales". El Estado de Derecho, ha aseverado, demostrará "una y otra vez que lo único que hace es politizar el dolor, mentir y ser una profunda hipócrita".

Por último, la presidenta madrileña ha argumentado contra las constantes menciones a su hermano, aunque dirigiéndose a García. "No me interesa cómo se llaman, ni su marido, ni su hermano, ni su padre, ni en qué trabajan. Me da exactamente igual, es algo que usted no hace conmigo. No tiene el menor respeto, no sé dónde vive, solo se qué es una hipócrita y que dice vivir de una manera y hace lo contrario", ha zanjado.

Por esta línea ha seguido después el portavoz del PP, Alfonso Serrano. "Señora García, ¿le gustaría a usted que arrastráramos el nombre de su marido y de la empresa en la que trabaja por esta Asamblea con alguna acusación sin ningún tipo de pruebas?". Estas palabras han generado el rechazo de la oposición, que lo ha hecho patente con murmullos y abucheos, y el aplauso de los parlamentarios populares, que han arropado a su portavoz con una ovación.