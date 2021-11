Críticas a 'Equipo de Investigación' por entrevistar y dar voz a la falangista filonazi Isabel Peralta

El programa de La Sexta Equipo de Investigación emite este viernes un reportaje en el que analiza las causas del crecimiento de los movimientos de ultraderecha, centrándose en los que llaman "los cachorros ultras", como titulan el programa.

Entre esas personas está Isabel Peralta, la falangista que se hizo famosa por su discurso antijudío durante un pasado homenaje a la División Azul.

El hecho de que la joven filonazi haya sido entrevistada ha despertado las críticas a programa entre quienes consideran que es dar voz a movimientos de extrema derecha.

El programa adelanta algunas claves del documental, haciendo ver que en estos nuevos grupúsculos de ideología fascista "sus líderes tienen apenas 20 años, se camuflan bajo la apariencia de asociaciones vecinales, defienden el uso de la violencia y que sus actos siempre son TT".

Y a pesar de que aún no se ha emitido, el programa ha cosechado ya algunas críticas entre quienes piensan que no se le debe dar un altavoz a personas como Peralta, con la que el programa no es nada complaciente y a la que le preguntan entre otras cosas: "¿Cómo llega una chica tan joven como usted, 19 años, a simpatizar o conectar con ideales racistas, homófobos, excluyentes y a defender totalitarismos e ideales que atentan contra los derechos humanos?"