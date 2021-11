Rosalía recibe acusaciones por la similitud de su último videoclip con el trabajo de Natti Natasha

La colaboración de Rosalía y The Weeknd viene fuerte, una nueva propuesta que está revolucionando a sus oyentes. Ambos artistas se han querido subir al carro de la bachata fuera de sus estilos más propios, como ya ha probado el mismo C. Tangana con Nathy Peluso y que no ha disgustado a casi ningún seguidor ("misoginia", han apuntado por redes). Y como más de uno tiene la vista muy aguda y una memoria que no falla, poco han tardado en comentar el paralelismo del videoclip de La fama y el de Viene y va de C. Tangana y Natti Natasha, además de Tonta, también de la artista latina.

Que un cantante con recursos y alcance suficiente para volverse mainstream, evidentemente, lo consiga, lleva al siguiente escalón de su carrera: que le acusen de plagio, o que se rumoree que ha sido plagiado por otro. "He dicho illo y ha venido Rosalía a darme una paliza por plagio", tuiteaban.

La broma de Rosalía siendo plagiada por cualquier artista de la esfera nacional e internacional ya lleva dando bombo por redes mucho tiempo, y parece que ahora le han dado la vuelta: la supuesta "plagiada" ahora "plagia", según insinúan.

Por si fuera poco escuchar a The Weekend con unas vibes a lo Romeo Santos y cantando en español, el videoclip que se han marcado ha gustado a muchos. Pero, claro, eso no quita su coincidente similitud: el videoclip de C. Tangana, con quien ya colaboraba tiempo atrás la propia Rosalía (Antes de morirme), y Natti Natasha se desarrolla, literalmente, en el mismo escenario que La fama.

Viene Y Va, C. Tangana y Natti Natasha, enero 2020 // La Fama, Rosalía y The Weeknd, noviembre 2021 pic.twitter.com/Q5qgV1EzFV — Tutmosis V (@MrDaniels21) November 14, 2021

Transcurría enero de 2020 cuando la propuesta entre el madrileño y la artista latina quemaba reproducciones: un pegadizo tema bastante melódico que resonaba con ritmología caribeña.

Su videoclip contaba la historia de una mujer fatal (Natti) que cantaba en un pub nocturno de bastante clase, fulminando con la mirada a cada una de las mesas y, especialmente, a cierto boxeador (Tangana) que le observa embobado justo en frente. Un videoclip que homenajeaba a los clásicos del género negro con una estética noir. Sí, a estas alturas suena similar a cierto trabajo reciente.

Han sonado las alarmas: "Estéticamente, el videoclip, pues en fin, canta un poquito". Otros, literalmente, lo han resumido en una misma palabra: "idéntico". Algunos usuarios han publicado un fragmento de ambos videoclips, comparando el paralelismo.

En el de 2020, Natti Natasha baja por las escaleras de forma sensual, lentamente, hasta apoyarse sobre la mesa de C. Tangana, y en el de 2021, Rosalía avanza de igual manera hasta, efectivamente, llegar hasta su mesa de exacta forma.

😱 Acusan a Rosalía de plagiar a la cantante dominicana, Natti Natasha, en su videoclip de ‘Tonta’ pic.twitter.com/P8BVBTrSHF — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) November 12, 2021

"La apropiación cultural y la copia literal del vídeo es demasiado", apuntan otros usuarios. Y es que esta misma técnica ya la usaba a su favor la artista latina en Tonta, trabajo que publicaba en 2018 junto a Rkm & Ken y cuyo videoclip también se desarrollaba en un club, con Natti como cantante frente al otro artista, que le observa desde uno de los sillones del local.

Con todos los rumores sobre el plagio de la cantante catalana en marcha estos días, ni esta ni la latina se han pronunciado al respecto. De hecho, todo lo contrario: Natti Natasha parece bastante contenta con que otros cantantes intenten experimentar la bachata, aunque no sean artistas que se desarrollen dentro de la música más puramente latina y, en este último caso, ninguno de los cantantes tenga tales raíces. "Felicidades, Rosalía, que viva la bachata", ha dado la enhorabuena Natti por Twitter.

Natti Natasha felicita a Rosalía por su reciente lanzamiento 'LA FAMA'. pic.twitter.com/5Nwf3KfGyl — TEAM NATTI VENEZUELA 🇻🇪 (@teamnatti_vzla) November 13, 2021

Y esto ha sido suficiente para que los fans de ambas cantantes insistan para que ambas mujeres unan fuerzas y colaboren en un nuevo tema. Por el momento, a la espera de que finalmente hagan caso a sus seguidores, el atractivo videoclip de La fama va superando las 14 millones de reproducciones en YouTube y acumula críticas para todos los gustos.

Mere arranca pal carajo https://t.co/kQJWOvNhUm — Burbujita (@Joniel39) November 16, 2021

ESA MISOGINIA SI SE PUEDE VER — VICTORIA (@selenabadgyal) November 11, 2021

"El problema es que Rosalía está creativamente más perdida que un pulpo en un garaje (...). Y ahora lanza una bachata porque el que marca la tendencia es otro", ha apuntado otro seguidor que, asimismo, describe este tema como "una buena canción, al menos decente".