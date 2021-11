El succés va tindre lloc ahir, sobre les 19.30 hores, a l'Avinguda Europa de Castelló, per causes que no han sigut precisades.

Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va assistir a l'home per politraumatisme. Després de ser estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló en l'ambulància de Suport Vital Avançat.