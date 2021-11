Las redes estallan contra Alejandro Nieto por sus comentarios machistas y homófobos en 'La isla de las tentaciones'

Este miércoles, Telecinco emitió el segundo capítulo de La isla de las tentaciones 4. La entrega dejó claro que Sandra Barneda no mintió cuando dijo que sería "la edición más intensa", pues todo está yendo mucho más rápido que en las ediciones anteriores y todo apunta a que, en el tercer capítulo, habrá alguna infidelidad.

Lo que ya se ha podido ver es la primera hoguera de las chicas. Las novias pasaron de Villa Maravilla a Villa Pesadilla en cuestión de instantes pues, a excepción de Sandra, todas se mostraron muy decepcionadas y dolidas ante lo que habían hecho sus parejas.

Sin embargo, las que peor lo pasaron fueron Ga·la, Zoe y Tania. Esta última llegó a plantearse su matrimonio después de ver las actitudes de su prometido, Alejandro Nieto, que decidió vengarse de que la modelo recibiera un masaje en la cabeza haciendo cosas como besar el cuello de una de las tentadoras o dejar que otra se lo hiciera a él.

Tania no dudó al pensar que lo había hecho por rencor y no porque le gustaran las solteras, pero eso no cambiaba los hechos ni los groseros comentarios que el andaluz había hecho sobre ella. En cuanto vio que había recibido un masaje en la cabeza, dijo que era "una puta cría".

Además, se quejó de la expresión de Tania en las imágenes, diciendo que parecía "una pornografaica", "una morbosa" y "una viciosa" al poner la misma cara que ponía con él en la cama, algo que, además, creía que no debía ver toda España, sino solo él.

Ya en ese entonces, muchos usuarios comentaron en las redes sociales lo machistas que eran esas frases y compararon a Tania con Susana Molina, a quien el reality le sirvió para tomar conciencia de cómo era su pareja cuando no estaba ella delante y a darse cuenta de que no era lo que quería en su vida.

Pero la cosa fue a peor cuando Josué, uno de los novios, les dijo a los demás que Zoe, su pareja, era bisexual. De primeras, varios de ellos dijeron que no saldrían jamás con una persona bisexual.

Pero Alejandro fue más allá y dijo que le había dejado muy mal conocer la condición sexual de la joven, aunque no creía que a Tania le gustaran las mujeres, pues ya había tenido algo con una durante su Erasmus y no le había gustado. Entre los autores de las críticas a Nieto estuvieron Marta Peñate, de La isla de las tentaciones 2, o Alex Chiner, el exnovio de la influencer Paula Gonu.

Cabe destacar que Nieto ya participó en GH Vip. Es por ello que muchos sabían ya de su mentalidad, pues hizo en su momento declaraciones muy controvertidas, como que prefería que su mujer se quedara en casa mientras él salía a trabajar, en Sábado Deluxe. Asimismo, el martes Marina García dijo en El debate de las tentaciones que había tenido algo con él y que tenía la mente muy cerrada.

#LaIslaDeLasTentaciones2



Alejandro:



- ninguno la va a f0llar como yo.

- y esa cara de viciosa.

- pero si parece una actriz porno.

- que vergüenza me da.

- si quieres jugar vamos a jugar.



PERO ESTE MACHIRULO QUE SE CREE?? pic.twitter.com/grDcA4KGv6 — Ivana Melian Torres (@ivanamelian7) November 17, 2021

No creo que debamos juzgar a Alejandro por ser de VOX, cada uno vota a quién quiere y tiene el mismo derecho que vosotros a ser un puto facha de mierda y un machista. #LaIslaDeLasTentaciones2 — Alex Chiner (@AlexChiner) November 17, 2021

Tania y Alejandro me dan unas VIBES a Susana y Gonzalo alucinantes. En plan, MUJERON en todo (pibon, sensata, equilibrada) con un puto troglodita machista. #LaIslaDeLasTentaciones2 — ᴍɪʀɪ ᴘɪɴʙᴇ 🧜 (@miripinbe) November 17, 2021

Oír a Alejandro hablar así de su pareja es tremendamente asqueroso. Ni Tania ni ninguna otra mujer merece que le hablen de esa forma tan machista. #LaIslaDeLasTentaciones2 — 💥 (@cxkaos7_) November 17, 2021

Estamos ante la edición más machista de la historia? #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/PQga3Y4IZk — Yoli (@Yoli4solo) November 17, 2021

Nunca he deseado que una pareja de LIDLT rompiese cuando aun no se había producido una deslealtad, pero Alejandro me parece nauseabundo. Es homófobo, posesivo y machista. Tania se merece salir de ahí. Ojalá lo deje y sea libre. #LaIslaDeLasTentaciones2 — Muy de la RÁBAGO! 🇪🇸 (@MuyRabago) November 17, 2021

Pagaría porque se liasen Zoe y Tania para verle la cara se le quedaría al cerdo machista y bifobo de Alejandro #LaIslaDeLasTentaciones2 — neófita (@lestbeannas) November 17, 2021

Alejandro tiene una mente TAN cerrada. A su novia le están dando un masaje en la cabeza y parece que se lo están dando en el clítoris.

En fin.#LaIslaDeLasTentaciones2 — Marta Peñate Amador 💍 (@_MartaGH16_) November 17, 2021

No creo que Alejandro sea torpe y que no tenga filtro. Tampoco creo que sea mal tío. El problema es que dice lo que piensa y como lo que piensa no es sano y es muy machista pues queda mal. Por ahora está demostrando que Tania le viene muy grande. #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/VvdHOXyQfZ — Lena Valenti (@lenavalenti) November 17, 2021

A mi lo de Alejandro no me sorprende xq se dio a conocer en Gh vip y no a cambiado absolutamente nada.

Machista,malhablado, posesivo con la mujer, "antiguo".

Muchas personas serán así toda su vida xq es lo q le han inculcado de pequeños por desgracia #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/CCqWatOYuT — Nikitanipon (@Nikitanipon2) November 17, 2021

Alejandro Nieto:"Esa puta cara de morbosa solo la pone cuando estamos en la intimidad"….



Esta es la mierda q lleváis a vuestros realitys? Este tío es tóxico,machista de manual y no creo q haga ningún bien estando en tv#LaIslaDeLasTentaciones2 — NURIA 🕊Freddie Mercuri FOREVER (@NuriaNorida30) November 17, 2021

como pueden ser tan machista y trogloditas estos chicos pero lo peor porque ellas lo aguantan aun haciendo comentarios de ellos como q saben q son asi osea flipo #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/3XoS1X2eu4 — I R E N E🖤 (@ireemgg) November 17, 2021

Que Tania diga que Alejandro es "torpe" hablando, cuando a eso se le llama "machista", pues hija mía🤦🏽‍♀️ #LaIslaDeLasTentaciones2 — noemí🖤 (@handsofcyrus_) November 17, 2021

La que mejor va a salir de la Isla es Tania. Habiendo pasado vacaciones en RD, subida de seguidores, pasta y quitarse al cerdo machista ese que tenía por novio.#LaIslaDeLasTentaciones2 — ♏️ (@carla2022_) November 17, 2021

#LaIslaDeLasTentaciones2 Alejandro, ese macho de baron dandy, puro, amigo de la orden de Franco y tarde de toros. Resumiendo...Puro Machista. — Virtualbcn (@virtualbcn) November 17, 2021

Alejandro es una red flag andante.



Es un controlador y un machista.



Que dice que ha puesto cara de morbo y de porno ¡Pero qué dices, alma de cántaro!#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/LaamGQRb4l — ♀️Madame Artichaut💚🔻 (@alcachofit4) November 17, 2021

¿El comentario ese hiper machista en plan "como yo no la ha follado nadie"????



Vengaaaaaaa🚩🚩🚩🚩🚩#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/GpwIN6cHrJ — ♀️Madame Artichaut💚🔻 (@alcachofit4) November 17, 2021

Alejandro tú no eres de mecha corta, tú eres un machista, rancio, homofobo, racista y Voxero, sufre asqueroso #LaIslaDeLasTentaciones2 — Álvaro González (@ritoucillo) November 17, 2021