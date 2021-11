Consejos vendo y para mí no tengo es uno de los refranes que mejor resumirían la actitud de Zoe en La isla de las tentaciones 4. Y es que, en la primera hoguera de la edición, la joven estaba muy entregada en tranquilizar a sus compañeras y ayudar a que relativizaran lo que veían de sus parejas, pero la cosa fue muy distinta cuando fue ella la que tuvo que enfrentarse a las imágenes de su novio, Josué.

Pese a que el andaluz no fue uno de los novios que peor se habían comportado durante los días previos, y uno de los pocos que en alguna ocasión habían mencionado a su pareja; para Zoe fue insoportable ver su tonteo con Diriany y con Claudia, una tentadora con la que había compartido un tiempo a solas en la piscina.

Tampoco ayudó al estado en el que la joven fue a la hoguera que, pocos días antes, viera unas imágenes en las que Josué le decía a Diriany que, si hubiera sido pretendienta durante su trono, quizá él no sería pareja de Zoe ahora.

"No puedo... me molestaría ver que me falte el respeto de nuevo, ver jueguecitos como los de las parejas de mis compañeras, dejarse querer... él me exige unos puntos y yo los estoy respetando, no me deja ni bailar twerking. Aunque me esté costando desenvolverme, pero si él no respeta esos puntos que hemos hablado, yo no tengo nada más que decir", dijo antes de ver los vídeos. Para la participante fue muy desagradable ver no solo los comentarios, sino la conexión de su novio con otras chicas.

Así ha reaccionado Zoe a las imágenes de Josué



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/msneBSEgaH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

Uno de los detonantes para Zoe fue ver cómo su chico invitaba a Diriany en dos ocasiones a su habitación: en la primera, para que le eligiera un bañador para ponerse y, en la segunda, para regalarle una de sus pulseras. Y es que, en el vídeo del bañador, Zoe dudó de si su pareja había besado a la tentadora, pues no se veía por la puerta del armario.

¿Creéis que aquí ha habido beso? 😱



🔄 Por supuesto

❤️ ¡Qué va!



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/yQYECBBY6x — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

"Le dije a mi familia que no iba a a sufrir y, como no quiero hacerlo, quiero irme ya. Quiero una hoguera de confrontación con Josué, no voy a soltar ni una lágrima, yo no quería venir, vine por él", dijo antes de marcharse mientras exclamaba "¡Qué puto asco!" sin cesar.

Zoe no puede más y abandona llorando la Hoguera tras pedir una Hoguera de Confrontación 😱 ¿Qué os ha parecido?



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Tguxqg23a9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

Para saber el desenlace y si hay hoguera de confrontación habrá que esperar al próximo capítulo. De momento, el avance deja ver que Zoe intentará montarse un Melyssa Pinto, pues al marcharse de la hoguera aparece preguntándole a alguien del programa dónde está la villa de los chicos y, más tarde y ya en Villa Maravilla, insistiendo en que se marchaba a buscar a Josué.